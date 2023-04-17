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Обрушившийся после взрыва дом в Жанаозене сняли на видео с дрона

Обрушившийся после взрыва дом в Жанаозене сняли на видео с дрона Фото: скриншот видео
В Жанаозене на месте многоквартирного дома, где произошел взрыв, продолжается разбор завалов, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале mangystaumedia опубликовали видео, снятое с высоты птичьего полета.


Утром 17 апреля 2023 года во втором микрорайоне Жанаозена прогремел взрыв газа в многоквартирном доме. От взрывной волны обрушился подъезд. Площадь обрушения составила 150 кв. м. По последним данным, число погибших достигло четырех человек.

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По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ст. 292 ч. 3 ("Нарушение требований пожарной безопасности") УК РК.

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Взрыв в Жанаозене Жанаозен
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