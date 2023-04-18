В суде №2 района Байконыр подсудимая Гульмира Сатыбалды заявила отвод судье, передает Zakon.kz.

Суд по ходатайству Гульмиры Сатыбалды запретил публиковать в СМИ изображения и цитаты высказываний ее и ее адвокатов и защитников, в связи с этим мы можем привести ее ходатайство только в сокращенном виде.



Гульмира Сатыбалды заявила отвод судье Байконырского суда №2 Кеменгеру Имашеву.

Представители стороны защиты уточнили, что заявляя отвод, Гульмира Сатыбалды ссылается на статью 23 УПК РК, где говорится, что суд, сохраняя объективность и беспристрастность, обязан создать необходимые условия для выполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав. Они утверждают, что судьей Кеменгером Имашевым указанные условия не были созданы.

По словам адвокатов, дочь подсудимой, которая также является ее защитником, вынуждена была писать СМС секретарю судебного заседания с просьбой разбудить судью, который якобы засыпал во время процесса.

Ходатайства подсудимой и ее адвокатов после заявления об отводе выслушал судья Байконырского суда №2 Нурлан Баяхметов.

Защитники других подсудимых поддержали ходатайство об отводе.

В то же время представитель потерпевшего Турсенгали Алагузова – Акмарал Буралхиева не поддержала отвод судьи и заявила, что указанных в ходатайстве обстоятельств нет в перечне оснований для отвода, изложенных в статье 87 УПК РК.

"Судья Имашев при рассмотрении данного дела создал нам – сторонам все необходимые условия для реализации наших прав. В течение двух недель ведется по делу исследование доказательств по делу. Все доказательства фото и видео со стороны защиты были изучены и обсуждены со сторонами процесса. Считаю, что судья Имашев не заинтересован в исходе этого дела. То, что он отказал в удовлетворении какого-то ходатайства, не может быть основанием для отвода". Акмарал Буралхиева

Гособвинитель - прокурор Азамат Сарсембаев заявил, что высказывания о том, что судья засыпал, не соответствую действительности. В удовлетворении ходатайства об отводе он просил отказать

"Доводы, указанные в ходатайствах подсудимой Сатыбалды и адвоката Данияловой не являются основаниями для отвода судьи, согласно статье 87 УПК РК. Обстоятельств, подтверждающих, что председательствующий на процессе по делу судья прямо или косвенно заинтересован в данном деле, не имеется. Все заявленные участниками процесса ходатайства рассматриваются в рамках УПК с учетом их объективности и обоснованности. Судом также предоставляется сторонам возможность и время в судебном заседании для подготовки к судебному процессу, заключения медиативного соглашения". Азамат Сарсембаев

Судья Нурлан Баяхметов отказал в отводе судьи Кеменгера Имашева.

"Доводы о проявленном судьей безразличии к рассмотрению дела, о том, что он не вникал в его суть и сидел на процессе с закрытыми глазами, также могут быть предметом обсуждения в апелляционной жалобе. Этой части суд обращает внимание на доводы стороны обвинения о беспочвенности таких заявлений. Поэтому оснований для отвода судьи, предусмотренных частью 1 статьи 87 УПК РК не имеется. Суд постановил подсудимой Сатыбалды в удовлетворении заявления об отводе судьи Имашева отказать. Постановление обжалованию и опротестованию не подлежит". Нурлан Бияхметов





О том, что в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса было начато досудебное расследование, стало известно в середине марта 2022 года. 16 марта того же года Гульмира Сатыбалды задержана и водворена в ИВС Астаны.

Главное судебное разбирательство началось 14 марта в Суде №2 района Байконыр города Астаны. В суде Гульмира Сатыбалды заявила, что полностью не признает вину. Другие подсудимые по делу частично признали вину.

Гульмиру Сатыбалды обвиняют в похищении человека, самоуправстве и организации уголовного правонарушения. В суде двое потерпевших, которые заявляли о рейдерском захвате бизнеса. Сумма причиненного ущерба составляет более 6 млрд тенге.

10 апреля Гульмира Сатыбалды и одна из потерпевших сторон пошли на медиативное соглашение.