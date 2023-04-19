Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев: Повторение ситуации с ТЭЦ Экибастуза недопустимо

Казахстан совещание Токаев правительство Фото: akorda.kz
На совещании по социально-экономическому развитию страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству обеспечить подготовку и реализовать все планы по подготовке Экибастузской ТЭЦ к следующему отопительному сезону, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил глава государства, модернизация Экибастузского энергоузла является приоритетной задачей.

"Правительству и акимату нужно обеспечить своевременный запуск первого энергоблока ГРЭС-1 и строительство двух новых блоков ГРЭС-2. Это проекты странового масштаба".Касым-Жомарт Токаев

При этом, говоря относительно модернизации Экибастузской ТЭЦ и подготовки к следующему отопительному сезону, президент подчеркнул, что все планы должны быть реализованы в полном объеме и точно в срок.

"Повторение прошлогодней кризисной ситуации недопустимо".Касым-Жомарт Токаев

11 апреля в кулуарах правительства первый заместитель премьер-министра Роман Скляр пообещал, что проблем с теплом в Экибастузе в следующем отопительном сезоне не будет.

Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября. В качестве причины в Минэнерго указали высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

Режим ЧС отменили 8 декабря.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

Читайте также

В Жамбылской области пройдет международный инвестиционный форум ZHEIF-2023

Токаев: Модель простого экспорта сырья уже не работает

Казахстан застрял в "ловушке среднего дохода", отметил президент

Оксана Скибан
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Священник рассказал, почему вел службу на казахском языке
Правила назначения базовой пенсии и по возрасту
Как в Казахстане будут назначать базовую пенсию и по возрасту
как назначаются пособия лицам с инвалидностью
Как назначаются пособия для лиц с инвалидностью и их опекунам
За крупную взятку задержаны высокопоставленные сотрудники акимата в Шымкенте
За крупную взятку задержаны высокопоставленные сотрудники акимата в Шымкенте
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления