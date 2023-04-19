Токаев: Повторение ситуации с ТЭЦ Экибастуза недопустимо

На совещании по социально-экономическому развитию страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству обеспечить подготовку и реализовать все планы по подготовке Экибастузской ТЭЦ к следующему отопительному сезону, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил глава государства, модернизация Экибастузского энергоузла является приоритетной задачей.

"Правительству и акимату нужно обеспечить своевременный запуск первого энергоблока ГРЭС-1 и строительство двух новых блоков ГРЭС-2. Это проекты странового масштаба". Касым-Жомарт Токаев

При этом, говоря относительно модернизации Экибастузской ТЭЦ и подготовки к следующему отопительному сезону, президент подчеркнул, что все планы должны быть реализованы в полном объеме и точно в срок.

"Повторение прошлогодней кризисной ситуации недопустимо". Касым-Жомарт Токаев

11 апреля в кулуарах правительства первый заместитель премьер-министра Роман Скляр пообещал, что проблем с теплом в Экибастузе в следующем отопительном сезоне не будет.

Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября. В качестве причины в Минэнерго указали высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.

Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.

28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

Режим ЧС отменили 8 декабря.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.