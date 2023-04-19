Токаев: Повторение ситуации с ТЭЦ Экибастуза недопустимо
Как отметил глава государства, модернизация Экибастузского энергоузла является приоритетной задачей.
"Правительству и акимату нужно обеспечить своевременный запуск первого энергоблока ГРЭС-1 и строительство двух новых блоков ГРЭС-2. Это проекты странового масштаба".Касым-Жомарт Токаев
При этом, говоря относительно модернизации Экибастузской ТЭЦ и подготовки к следующему отопительному сезону, президент подчеркнул, что все планы должны быть реализованы в полном объеме и точно в срок.
"Повторение прошлогодней кризисной ситуации недопустимо".Касым-Жомарт Токаев
11 апреля в кулуарах правительства первый заместитель премьер-министра Роман Скляр пообещал, что проблем с теплом в Экибастузе в следующем отопительном сезоне не будет.
Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября. В качестве причины в Минэнерго указали высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.
Позже в Минэнерго уточнили, что авария в Экибастузе произошла не на ТЭЦ, а в теплосетях.
28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.
Режим ЧС отменили 8 декабря.
4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.