Депутат Саиров назвал основной смысл совещания Токаева с правительством

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров остановился на отдельных поручениях главы государства, озвученных на совещании по социально-экономическому развитию страны, сообщает Zakon.kz.

Ерлан Саиров отметил, что в целом Касым-Жомарт Токаев на совещании 19 апреля намеревался нацелить весь государственный аппарат на серьезные реформы.

"Президент сказал, что каждый госслужащий должен стать государственником-реформатором. Поэтому нужно менять стиль работы, начиная от Кабинета министров и заканчивая акимами сел, другого выхода нет. Сейчас нам нужно проводить экономические реформы, заниматься диверсификацией экономики, тарифами", – сказал Ерлан Саиров.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что все усилия государства должны быть направлены на то, чтобы сохранить и повысить качество жизни населения. Поэтому, как рассказал депутат, основной смысл совещания заключался в том, чтобы конвертировать результаты политических реформ на тренд устойчивого экономического роста.



По его словам, на экономику Казахстана сейчас влияет внешняя нестабильная обстановка: это замедление роста мировой экономики, инфляция.

"Поэтому Казахстану следует создать защитные механизмы, чтобы огородить население от повышения цен и других неблагоприятных экономических условий, которые сегодня касаются всего мира. Это и инфляция, и девальвация". Ерлан Саиров

Он добавил, что сейчас Казахстану нужно сокращать зависимость от импорта, особенно в сельском хозяйстве. Провести диверсификацию таким образом, чтобы все необходимые населению сельхозпродукты, товары производились в Казахстане. А для этого нужно создать экономические, финансовые и другие стимулы, чтобы люди занялись сельским хозяйством не только в традиционном смысле, но и внедряли ноу-хау.

"Наша республика не должна оставаться сырьевым придатком других стран. Это говорит о том, что сельское хозяйство нужно развивать посредством новых технологий. В Казахстане в скором времени может быть дефицит воды, и в этом отношении наших сельхозпроизводителей уже сейчас нужно ориентировать на то, чтобы перейти на самые инновационные методы ведения сельского хозяйства. Это и есть то условие, которое позволит Казахстану стать одним из крупных поставщиков продуктов сельского хозяйства на внешние рынки на примере Израиля", – заключил депутат.

19 апреля в Казахстане прошло совещание по социально-экономическому развитию в стране. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поднял много важных проблем. В частности, высказался о росте цен на продукты, облике городов, проблеме со школами.