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Подсудимого по делу Мухамедиулы увезли на "скорой" из зала суда

Казахстан, Астана, суд, "скорая", Мухамедиулы, Алмаз Нуразхан Фото: Zakon.kz
Бывшего заместителя директора Национального музея Алмаза Нуразхана, который проходит как соучастник по делу Арыстанбека Мухамедиулы, бригада "скорой помощи" увезла из зала суда в дежурную клинику с неврологическими симптомами, передает Zakon.kz.

В начале судебного заседания после обеденного перерыва подсудимый Алмаз Нуразхан пожаловался на боль и плохое самочувствие и сообщил, что ранее в этот день ему проводили медицинские процедуры. Подсудимому вызвали "скорую".

Как сообщил адвокат Арыстанбека Мухамедиулы – Мустахим Тулеев, Алмаза Нуразхана увезли в дежурную клинику.

"Сейчас бригада скорой помощи увезла его в клинику, будут проводить консультацию с узкими специалистами и ставить диагноз. У него неврологическая симптоматика".Мустахим Тулеев

В суде объявлен перерыв до понедельника.

Главное судебное разбирательство по делу Арыстанбека Мухамедиулы в суде №2 района Байконур в Астане началось 17 апреля. Суд отклонил ходатайство адвоката Мухамедиулы об изменении меры пресечения на домашний арест.

Об аресте директора Нацмузея стало известно 29 мая 2022 года. Арест Арыстанбека Мухамедиулы был санкционирован по подозрению в хищении более 140 млн тенге, выделенных на проведение международных выставок.

24 января 2023 года стало известно, что по делу Арыстанбека Мухамедиулы задержан экс-замдиректора Национального музея Казахстана. По данным Антикора, Алмаз Нуразхан в сговоре с Мухамедиулы и другими лицами участвовал в хищении вверенных бюджетных средств в сумме 221 млн тенге при реализации проекта международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

Арыстанбек Мухамедиулы не признает свою вину в хищении.

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Анастасия Прилепская
Астана Мухамедиулы Арыстанбек Казахстан
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