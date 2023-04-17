Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что не признает вину в хищении бюджетных средств

Экс-директор Национального музея РК Арыстанбек Мухамедиулы заявил в суде, что полностью не признает свою вину в хищении бюджетных средств при проведении выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", передает Zakon.kz.

В ходе рассмотрения дела в суде гособвинитель прокурор Еркегали Закиров озвучил обвинительный акт, согласно которому в хищении и растрате бюджетных средств обвиняются бывший министр культуры и спорта, экс-директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы, его бывший заместитель Алмаз Нуразхан и представители ТОО "Экспонат" Азамат Кошенов и Айым Садвокасова.



"В результате преступных действий фигурантами дела извлечена имущественная выгода путем хищения денежных средств с февраля по декабрь 2020 года. Согласно отчету аудиторской компании "Даму" от 27 июля 2022 года, ТОО "Экспонтат" совершены расходы на сумму 221 млн 411 тыс. 730 тенге вместо фактического выполнения работ и оказания услуг и отгрузки товаров. Тем самым, Мухамедиулы вместе с Нуразхан, при пособничестве Кошенова и Садвокасовой совершили хищение путем растраты". Прокурор Еркегали Закиров

Согласно обвинительному акту, Арыстанбеку Мухамедиулы инкриминируется совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 28 ч. 3, 189 ч. 4 п. 2, УК РК, то есть, организация преступления, совершение хищения чужого имущества путем растраты, совершенное лицом, приравненным к лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, сопряженное с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Нуразхан Алмаз обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 189 ч. 4 п. 2 УК РК, то есть, в хищении чужого имущества путем растраты, совершенном лицом, приравненным к лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, сопряженном с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Кошенов Азамат обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 28 ч. 5 и статье 189 ч. 4 п. 2 УК РК – пособничество в хищении чужого имущества путем растраты, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Садвокасова Айым обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 28 ч. 5 и статье 189 ч. 4 п. 2 УК РК – пособничество в хищении чужого имущества путем растраты, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

После оглашения обвинительного акта Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что он не только не совершал противоправных действий, но и вернул в Казахстан бесценный экспонат.

"Благодаря своевременности указа главы государства и при содействии посольства Казахстана в Индии Министерство иностранных дел Индии дипломатической почтой возвратило "Золотого человека" в последний день перед введением локдауна у нас в стране – 22 марта 2020 года. Ковидные ограничения были сняты только в конце 2021 года. Если бы мы следовали требованиям, отраженным в обвинительном акте, мы бы оставили в далекой Индии с бушующим коронавирусом "Золотого человека" почти на два года, то, ваша честь, мы бы этого "Золотого человека" потеряли не только для Казахстана, но и для всего человечества". Арыстанбек Мухамедиулы

Подсудимый заявил, что полностью не признает свою вину и утверждал, что "никакие обвинения не обоснованы фактами".

Другие подсудимые также заявили, что не признают вину.

Дело Арыстанбека Мухамедиулы поступило в суд 6 апреля. Главное судебное разбирательство в суде №2 района Байконур в Астане началось 17 апреля. Суд отклонил ходатайство адвоката Мухамедиулы об изменении меры пресечения на домашний арест.

Об аресте директора Нацмузея стало известно 29 мая 2022 года. Арест Арыстанбека Мухамедиулы был санкционирован по подозрению в хищении более 140 млн тенге, выделенных на проведение международных выставок.

24 января 2023 года стало известно, что по делу Арыстанбека Мухамедиулы задержан экс-замдиректора Национального музея Казахстана. По данным Антикора, Алмаз Нуразхан в сговоре с Мухамедиулы и другими лицами участвовал в хищении вверенных бюджетных средств в сумме 221 млн тенге при реализации проекта международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

