Еще одного иностранца в Алматы отвезли из аэропорта в гостиницу за 45 тыс. тенге

Транспортные полицейские установили таксиста, который довез гражданина Германии из аэропорта Алматы в гостиницу за 45 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

18 апреля в Линейный отдел полиции обратился 43-летний гражданин Германии, прибывший рейсом авиакомпании Lufthansa сообщением Франкфурт – Алматы с просьбой принять меры в отношении неустановленного водителя такси, который отвез его из аэропорта до гостиницы по завышенной цене – 45 000 тенге.

Транспортные полицейские установили личность водителя частного такси. Им оказался 45-летний житель города.

"Мужчина предлагал услуги такси и, назойливо приставая, ввел в заблуждение иностранного гражданина, взяв завышенную плату за поездку из Международного аэропорта Алматы до одной из гостиниц города, расположенной по улице Кунаева", – говорится в сообщении.

Водитель такси возместил ущерб в полном объеме.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 449 КоАП РК "Приставание в общественных местах".

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Ранее в социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, что таксист требует за поездку с гражданина Индии 40 тыс. тенге. Он привез его в гостевой дом в Наурызбайском районе Алматы.