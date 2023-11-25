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Законодательство РК

Астанинский таксист отвез иностранца до отеля за 45 тыс тенге и заплатил штраф

полиция, такси Фото: Polisia.kz
Столичный таксист довез гражданина Индии от аэропорта Астаны до отеля "Дипломат" за 45 тысяч тенге. Полиция задержала мужчину и выписала ему штраф, сообщает Zakon.kz.

О курьезном случае в полицию обратился администратор отеля. 

"В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники департамента полиции на транспорте задержали водителя одного из таксопарков столицы, который ввел в заблуждение иностранца и умышленно завысил цену за поездку из международного аэропорта до гостиницы", - говорится в сообщении полиции.

Водитель такси свою вину признал и возместил ущерб в полном объеме.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 190 КоАП РК "Нарушение законодательства РК о защите прав потребителей" и наложен штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге).

Также в адрес частного таксопарка направлено представление об устранении причин и условий совершения подобных правонарушений.

Ранее в Астане пассажир забрал из салона такси чужой рюкзак с девятью миллионами тенге.

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Мухит Турсынали
Астана
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