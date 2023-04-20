Жанаозенские нефтяники рассказали о ходе переговоров с властями

Нефтяники Жанаозена, прибывшие в Астану 10 апреля и устроившие забастовку у здания Минэнерго, провели в столице пресс-конференцию. Они рассказали о ходе переговоров с властями, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители нефтяников провели пресс-конференцию в гостинице "Казжол". Участники рассказали о ходе переговоров с руководством "КазМунайГаза" по вопросам их трудоустройства.





Фото: Zakon.kz

"Все требования, которые мы выдвинули, еще ни один вопрос полностью не решен сейчас, так как КМГ не хватило компетенции решить вопрос. Нам предлагают сейчас, неофициально предложили, чтобы на уровне области, акима области с созданием рабочей группы с разными ведомствами и компаниями решить этот вопросы. Официального приглашения мы еще не получили, это неофициальное такое предложение", – сказал один из представителей нефтяников Есенжан Абдрахманов.

По его словам, при подтверждении данного предложения приказом или иными документами они готовы обсудить этот вопрос на региональном уровне.

Фото: Zakon.kz

Ответил он и на слова министра энергетики Алмасадама Саткалиева, который не исключил, что пикетчики могли стать инструментом для руководителей различных компаний, чтобы оказать давление на государство.



"Мы много раз были на подобных митингах и уже имеем опыт. Мы знаем, что в Астане холодно, поэтому пару человек взяли с собой спальные мешки. Некоторые купили их уже на месте. Не было никакого подвоза, билеты нам никто не покупал, приехали за свой счет на поезде и на автобусе. Мы все работаем в одной компании и дружны между собой. Поэтому опровергаем информацию, что якобы нам руководство компании "Бер Али" купили билеты и якобы мы лоббируем их интересы. Это не правда. Нам нужно постоянное место работы, оплата через ЕСОТ (Единая система оплаты труда - ред.) и чтобы был долгосрочный контракт. Рабочие "Озенмунайгаза" получают по полтора млн тенге, наши рабочие получают максимум 800 тысяч тенге", - отметил Есенжан Абдрахманов.

Его поддержал представитель инициативной группы Нурсултан Нурумов.

"В целом вопрос у нас не в размере заработной платы, а в условиях труда в рамках Трудового кодекса. Если взять в пример компанию "Ай Бис", то там нет ни техники, ни условий труда. Мы не согласны. В другой компании так же, ничего в рамках Трудового кодекса не соблюдается. Мы также не согласны с условиями другой компании. Они говорят, что примут на работу всех 240 рабочих, могут взять только 120-130. А остальные куда? Мы на это тоже не согласны. Мы готовы работать, если будет соблюдаться Трудовой кодекс, будут созданы безопасные условия труда", – заявил он.

Между тем Кайрат Кусмагамбетов прокомментировал распространяющуюся в Сети информацию о том, что к нефтяникам после задержания, якобы, применили силу в отделении полиции.

Фото: Zakon.kz

"Когда прибыл СОБР, мы ведь не шли добровольно в автобусы. В это время были ребята, которые получили от СОБРа. Где-то 10-20 человек. Часть людей ведь поездом отправили. Тогда ночью в пути мы об этом узнали. Но сейчас все хорошо. Но в отделении никого не били. Были синяки под глазами, кому-то губу порвали, кого-то по почке били. Они тогда нам рассказали", – отметил он.

Ранее о ходе переговоров с нефтяниками высказался глава Минэнерго.

О пикете нефтяников в Астане высказался и глава "КазМунайГаза".

10 апреля в столице группа работников сервисной компании нефтяной отрасли провела несанкционированный митинг перед зданием АО "КазМунайГаз". В полиции Астаны прокомментировали митинг.

11 их всех задержали. Но позже отпустили, сообщив, что переговоры пикетчиков и властей продолжатся, жанаозенцы уехали домой.