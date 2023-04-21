Бывшая супруга олигарха Кайрата Сатыбалды – Гульмира Сатыбалды завила на допросе в суде, что частично признает свою вину, передает Zakon.kz.

В суде по делу Гульмиры Сатыбалды в Астане идет допрос подсудимых. Отвечая на вопросы по эпизоду с похищением Айгуль Мекешевой, Гульмира Сатыбалды заявила, что частично признает свою вину в инкриминируемых ей преступлениях.



"Я частично признаю вину, но по 125 статье (в обвинении статья 125 ч.2 п. 1, 8) я вину не признаю. По похищению не признаю. Как я могла сказать, чтоб в мой дом ее (Айгуль Мекешеву) привезли, если я ее похитила? Это не логично же. Там еще самоуправство есть (в обвинении статья 389 ч.3 УК РК). По самоуправству, пяти процентам признаю. Я обещала ей 5% (акций) и свои обещания не исполнила". Гульмира Сатыбалды

Ранее Гульмира Сатыбалды заключила с Айгуль Мекешевой медиативное соглашение о передаче потерпевшей доли акций компаний "Galanz Bottlers" и "Maxi Bottlers".

Экс-супругу олигарха Кайрата Сатыбалды Гульмиру обвиняют в похищении человека и самоуправстве. По версии следствия, она пыталась захватить акции крупных компаний, которые занимаются производством напитков. О рейдерском захвате бизнеса заявили два предпринимателя. Сумма причиненного ущерба составляет более 6 млрд тенге.

Гульмира Сатыбалды была задержана и водворена в изолятор временного содержания 16 марта 2022 года.

Главное судебное разбирательство началось 14 марта в суде №2 района Байконыр города Астаны. Тогда Гульмира Сатыбалды заявила, что полностью не признает вину.