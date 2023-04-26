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Законодательство РК

В МИДе рассказали, как проходит эвакуация казахстанцев из Судана

В МИД рассказали, как проходит эвакуация казахстанцев из Судана Фото: wikimedia
Продолжается работа по вывозу казахстанских граждан всеми возможными путями, в том числе через территорию Эфиопии и Королевства Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

На сегодня из зоны конфликта эвакуирован ряд граждан Казахстана. Посольство РК в Эфиопии поддерживает тесную связь с загранучреждениями РК в Египте и Саудовской Аравии для скоординированного и безопасного вывоза наших граждан из Судана, передает МИД РК.

С начала боевых действий в Судане Посольство РК в Эфиопии приступило к проработке вопроса по эвакуации казахстанских граждан из зоны боевых действий.

Проведены встречи с представителями ряда посольств и международных организаций, аккредитованных в Эфиопии, а также направлены официальные обращения с целью оказания ими содействия в эвакуации граждан РК из Судана.


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Что происходит в Судане

Ситуация в Судане продолжает оставаться весьма напряженной. 15 апреля т.г. началась вооруженная борьба между войсками Национальной обороны и Силами быстрого реагирования Судана. В настоящее время в городе Хартуме и других регионах страны продолжаются боевые действия. Объявленное сторонами конфликта трехдневное гуманитарное перемирие периодически нарушается.

Для определения точного количества граждан РК и оказания им содействия в эвакуации из Судана при Посольстве открыта горячая линия: +251 945 051 624 (WhatsApp), kazembethiopia@gmail.com, kazembethiopia@mfa.kz.

Посольство выражает признательность МИД Эфиопии, представительству ООН в Судане и в Эфиопии, а также посольствам Турции, России и Японии за активное содействие в эвакуации граждан Казахстана.

С 15 апреля в Судане начались ожесточенные бои между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (SRF/спецназ).

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