100-летний юбилей отмечает ветеран ВОВ в Алматы
О юбилее рассказали в пресс-службе городского акимата:
"В 1941 году Николай Таратунин вместе со сверстниками были призваны на фронт, чтобы защищать Родину. Самоотверженно воевали на Западном, Сталинградском и Украинском фронтах, освобождая территории страны от захватчиков".
Фото: пресс-служба акимата Алматы
После войны фронтовик стал курсантом Алма-Атинского пехотного училища. С успехом завершив учебу, служил на границе – с Турцией, Ираном, Китаем и Японией. Николай Александрович живет с сыном, есть трое внуков и четверо правнуков, которые каждый год 9 Мая собираются вместе, чтобы поздравить с Победой своего деда-ветерана.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Ветерана поздравили представители акимата Алматы, республиканской общественной организация ветеранов-пограничников "Застава Тарландары", городского Совета ветеранов, партии Amanat, военнослужащие управления по делам обороны, подростки из военно-патриотического клуба "Жас Сарбаз", военнослужащие Десантно-штурмовых войск, представители филиала военно-патриотического центра Вооруженных сил РК, общественный фонд Совет ветеранов ВОВ тружеников тыла и детей войны, военнослужащие Пограничной службы КНБ.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Акимат и предприниматели вместе с воинским пограничным гарнизоном, военнослужащими управления по ремонту техники и вооружения пограничной службы КНБ РК до юбилея отремонтировали дом ветерана и произвели уборку территории.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В акимате Алматы отметили, что государство, представители бизнеса, НПО, воинские подразделения оказывают постоянную поддержку ветеранам не только в период празднования Дня Победы. Производятся денежные выплаты, применяются различные льготы, оказывается помощь на дому, в том числе медиками.
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27 апреля 2023 года стало известно, что ветеранам ВОВ в Алматы планируют выплатить по 1,5 млн тенге. По словам акима города Ерболата Досаева, в мегаполисе проживают 58 ветеранов.