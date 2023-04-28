100-летний юбилей отмечает ветеран ВОВ в Алматы

Сегодня, 28 апреля 2023 года, 100 лет исполнилось участнику Великой Отечественной войны – пограничнику, кавалеру двух орденов "Красной звезды", ордена "Отечественной войны 1 степени", Ордена "Курмет" полковнику в отставке Таратунину Николаю Александровичу, сообщает Zakon.kz.

О юбилее рассказали в пресс-службе городского акимата:

"В 1941 году Николай Таратунин вместе со сверстниками были призваны на фронт, чтобы защищать Родину. Самоотверженно воевали на Западном, Сталинградском и Украинском фронтах, освобождая территории страны от захватчиков".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

После войны фронтовик стал курсантом Алма-Атинского пехотного училища. С успехом завершив учебу, служил на границе – с Турцией, Ираном, Китаем и Японией. Николай Александрович живет с сыном, есть трое внуков и четверо правнуков, которые каждый год 9 Мая собираются вместе, чтобы поздравить с Победой своего деда-ветерана.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ветерана поздравили представители акимата Алматы, республиканской общественной организация ветеранов-пограничников "Застава Тарландары", городского Совета ветеранов, партии Amanat, военнослужащие управления по делам обороны, подростки из военно-патриотического клуба "Жас Сарбаз", военнослужащие Десантно-штурмовых войск, представители филиала военно-патриотического центра Вооруженных сил РК, общественный фонд Совет ветеранов ВОВ тружеников тыла и детей войны, военнослужащие Пограничной службы КНБ.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Акимат и предприниматели вместе с воинским пограничным гарнизоном, военнослужащими управления по ремонту техники и вооружения пограничной службы КНБ РК до юбилея отремонтировали дом ветерана и произвели уборку территории.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В акимате Алматы отметили, что государство, представители бизнеса, НПО, воинские подразделения оказывают постоянную поддержку ветеранам не только в период празднования Дня Победы. Производятся денежные выплаты, применяются различные льготы, оказывается помощь на дому, в том числе медиками.

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