Побег Кудебаева: Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы
Как отметили в прокуратуре, с Кыргызстаном имеются двусторонние соглашения. Казахстан отправил запрос и получил ответы.
"Наши правоохранительные органы, следователи совместно с правоохранительными органами Кыргызстана в тесном сейчас взаимодействии. В принципе, нам сейчас многое известно. В интересах следствия я воздерживаюсь", – отметил замгенпрокурора Жандос Умиралиев.
Кыргызстан со своей стороны также возбудил уголовное дело по факту незаконного пересечения границы в рамках совместной работы.
"Мы нацелены установить, кто организовал незаконное пересечение границы, и поэтому сторона Кыргызстана нам очень важна – установить канал незаконного пересечения госграницы, кто помогал". Жандос Умиралиев
С турецкой стороной у Казахстана также имеется двустороннее соглашение об оказании правовой помощи по уголовным делам. В рамках этого соглашения с турецкой стороной также начата работа.
"По сведениям наших коллег из Кыргызстана в городе Бишкек, из аэропорта Манас есть сведения, что он улетел в Стамбул", – отметил спикер.
Умиралиев сказал, что не хочет давать полный расклад, так как Кудебаев следит за информацией. Это может нанести вред розыску.
Кудебаев 3 апреля 2023 года не явился в суд и был объявлен в розыск. Пограничная служба КНБ заявила о том, что экс-глава ДП Алматинской и Жетысуской областей Серик Кудебаев официально границу не пересекал.
9 марта его госпитализировали в медучреждение с диагнозом "гипертония". Так как из-за болезни подсудимого судебные заседания несколько раз откладывали, было принято решение о его принудительной доставке в суд.
13 мая 2022 года стало известно, что Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях. В Генеральной прокуратуре сообщили, что экс-начальник ДП Алматинской области подозревается в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия".
31 января 2023 года Серик Кудебаев рассказал, почему покинул Талдыкорган во время январских событий.