Побег Кудебаева: Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы в отношении экс-главы ДП Алматинской и Жетысуской областей Серика Кудебаева, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в прокуратуре, с Кыргызстаном имеются двусторонние соглашения. Казахстан отправил запрос и получил ответы.

"Наши правоохранительные органы, следователи совместно с правоохранительными органами Кыргызстана в тесном сейчас взаимодействии. В принципе, нам сейчас многое известно. В интересах следствия я воздерживаюсь", – отметил замгенпрокурора Жандос Умиралиев.

Кыргызстан со своей стороны также возбудил уголовное дело по факту незаконного пересечения границы в рамках совместной работы.

"Мы нацелены установить, кто организовал незаконное пересечение границы, и поэтому сторона Кыргызстана нам очень важна – установить канал незаконного пересечения госграницы, кто помогал". Жандос Умиралиев

С турецкой стороной у Казахстана также имеется двустороннее соглашение об оказании правовой помощи по уголовным делам. В рамках этого соглашения с турецкой стороной также начата работа.

"По сведениям наших коллег из Кыргызстана в городе Бишкек, из аэропорта Манас есть сведения, что он улетел в Стамбул", – отметил спикер.

Умиралиев сказал, что не хочет давать полный расклад, так как Кудебаев следит за информацией. Это может нанести вред розыску.

Кудебаев 3 апреля 2023 года не явился в суд и был объявлен в розыск. Пограничная служба КНБ заявила о том, что экс-глава ДП Алматинской и Жетысуской областей Серик Кудебаев официально границу не пересекал.

9 марта его госпитализировали в медучреждение с диагнозом "гипертония". Так как из-за болезни подсудимого судебные заседания несколько раз откладывали, было принято решение о его принудительной доставке в суд.

13 мая 2022 года стало известно, что Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях. В Генеральной прокуратуре сообщили, что экс-начальник ДП Алматинской области подозревается в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия".

31 января 2023 года Серик Кудебаев рассказал, почему покинул Талдыкорган во время январских событий.

