Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Побег Кудебаева: Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы

граница, побег Фото: пресс-служба МВД РК
Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы в отношении экс-главы ДП Алматинской и Жетысуской областей Серика Кудебаева, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в прокуратуре, с Кыргызстаном имеются двусторонние соглашения. Казахстан отправил запрос и получил ответы. 

"Наши правоохранительные органы, следователи совместно с правоохранительными органами Кыргызстана в тесном сейчас взаимодействии. В принципе, нам сейчас многое известно. В интересах следствия я воздерживаюсь", – отметил замгенпрокурора Жандос Умиралиев.

Кыргызстан со своей стороны также возбудил уголовное дело по факту незаконного пересечения границы в рамках совместной работы.

"Мы нацелены установить, кто организовал незаконное пересечение границы, и поэтому сторона Кыргызстана нам очень важна – установить канал незаконного пересечения госграницы, кто помогал". Жандос Умиралиев

С турецкой стороной у Казахстана также имеется двустороннее соглашение об оказании правовой помощи по уголовным делам. В рамках этого соглашения с турецкой стороной также начата работа.

"По сведениям наших коллег из Кыргызстана в городе Бишкек, из аэропорта Манас есть сведения, что он улетел в Стамбул", – отметил спикер.

Умиралиев сказал, что не хочет давать полный расклад, так как Кудебаев следит за информацией. Это может нанести вред розыску.

Кудебаев 3 апреля 2023 года не явился в суд и был объявлен в розыск. Пограничная служба КНБ заявила о том, что экс-глава ДП Алматинской и Жетысуской областей Серик Кудебаев официально границу не пересекал. 

9 марта его госпитализировали в медучреждение с диагнозом "гипертония". Так как из-за болезни подсудимого судебные заседания несколько раз откладывали, было принято решение о его принудительной доставке в суд.

13 мая 2022 года стало известно, что Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях. В Генеральной прокуратуре сообщили, что экс-начальник ДП Алматинской области подозревается в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия".

31 января 2023 года Серик Кудебаев рассказал, почему покинул Талдыкорган во время январских событий.

Читайте также

КНБ: Ликвидирован крупный канал сбыта оружия

Опубликован обзор ТВ рейтингов в Казахстане

Мадина Мамырханова
Кудебаев Серик
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
Военная техника в Алматы: горожан призывают не паниковать
Социально значимые продукты в Казахстане питания снова начали дорожать
Социально значимые продукты питания в Казахстане снова начали дорожать
Родные сбитого насмерть подростка в Алматы избили водителя
Родные сбитого насмерть подростка в Алматы избили водителя
жанаозеновцы
Протестующих в Астане нефтяников отправляют в Мангистау
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления