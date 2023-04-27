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Серика Кудебаева задержали

Задержан Серик Кудебаев Фото: gov.kz
Задержан бывший начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев. Информацию 27 апреля 2023 года подтвердил генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, сообщает Zakon.kz.

На вопрос журналистов, что Серик Кудебаев задержан и доставлен в Казахстан, так или нет, генпрокурор ответил кратко: "Да".

"(Доставлен. – Прим. ред.) из Турции", – уточнил Берик Асылов, отвечая на вопрос, из какой страны доставлен экс-начальник ДП Алматинской области.


13 мая 2022 года стало известно, что Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях. В Генеральной прокуратуре сообщили, что бывший начальник Департамента полиции Алматинской области подозревается в "бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия" во время январских беспорядков.

31 января 2023 года Серик Кудебаев рассказал, почему покинул Талдыкорган во время январских событий.

9 марта экс-начальника ДП Алматинской области доставили в медучреждение с диагнозом "гипертония". Так как из-за болезни подсудимого судебные заседания несколько раз откладывали, было принято решение о его принудительной доставке в суд.

3 апреля Серик Кудебаев не явился в суд и был объявлен в международный розыск. Пограничная служба КНБ заявила, что экс-глава ДП Алматинской области официально границу не пересекал.

12 апреля Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы в отношении Серика Кудебаева. По последней информации, из Бишкека бывший начальник ДП Алматинской области улетел в Стамбул.

20 апреля замглавы КНБ Ерлан Алдажуманов рассказал, как сбежал экс-глава ДП Алматинской области. По его словам, рабочая версия – Серик Кудебаев ушел через горы.

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Берик Асылов Генеральная прокуратура Кудебаев Серик Алматинская область
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