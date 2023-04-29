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Казахстанские банки увеличили свою прибыль на 42% за год

Казахстанские банки увеличили свою прибыль на 42% за год Фото: freepik
Данные Национального банка указывают на то, что в первом квартале 2023 года совокупное превышение текущих доходов над расходами после уплаты подоходного налога составило 509,7 миллиарда тенге, сообщает Zakon.kz.

В январе-марте 2022 года этот показатель был равен 358,9 миллиарда тенге.

Получение прибыли в размере полутора триллиона тенге за 3 месяца для банков стало нормой, пишет Telegram-канал DATA HUB.

Показатель в третьем квартале 2022 года составил 544,8 миллиарда тенге, а в четвертом квартале 2022 года - 566,4 миллиарда тенге. Однако начало 2023 года оказалось неудачным.

Прибыль распределилась неравномерно по сектору. Больше половины прибыли пришлось на два cамых известных банка в стране.

Третье место сильно отстает от конкурентов с показателем в размере 37,6 миллиарда тенге. 

В Казахстане только один банк понес убытки. По итогам квартала превышение расходов над доходами в этом банке составило 2,6 миллиарда тенге.

По данным правительства РК, товарооборот между Казахстаном и США вырос почти на 40%. Также товарооборот с Арменией вырос на более чем 99%.

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Мухит Турсынали
Нацбанк РК
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