Токаев поздравил Мирзиёева

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Шавката Мирзиёева с успешным проведением всенародного референдума по внесению изменений в Конституцию, сообщает Zakon.kz.

В сообщении Акорды говорится, что президент Казахстана подчеркнул, что итоги общенационального волеизъявления являются свидетельством высокого доверия и твердой поддержки узбекским народом стратегического курса нынешнего президента Шавката Мирзиёева.



"Лидеры Казахстана и Узбекистана вновь подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства и сотрудничества между двумя странами", – говорится в сообщении Акорды.

Отметив динамичное развитие казахстанско-узбекских отношений, президенты обсудили вопросы практической реализации ранее достигнутых договоренностей.

Главы государств также рассмотрели график предстоящих мероприятий.

30 апреля в Узбекистане прошел референдум по изменению Конституции. Предложенные поправки к Конституции предусматривают, что текст Основного закона будет обновлен на 65%. Основные изменения: закрепление права частной собственности на землю, запрет смертной казни и увеличение периода полномочий президента. Теперь срок правления президента в Узбекистане увеличен с 5 до 7 лет.

По предварительным данным ЦИК Узбекистана, поправки поддержали более 90% граждан.