Мама особого ребенка требует наказания для издевавшегося над ним воспитателя

Мама ребенка, над которым издевалась воспитатель реабилитационного центра для особенных детей в Астане, требует, чтобы женщина понесла строгое наказание, сообщает Zakon.kz.

О том, что над сыном издеваются, мама поняла, когда заметила на теле сына ссадины и следы от ногтей. Догадки подтвердили камеры видеонаблюдения, передает Первый канал "Евразия".

На кадрах видно, как воспитатель грубо тянет малыша за руку. Поначалу женщина пыталась все отрицать. Утверждала, что камера искажает реальную ситуацию, а на самом деле она просто гладила малыша, вытирала ему слюни.





Потом, когда оказалось, что даже директор уже делала ей замечание, стала просить прощения.

В самом центре говорят, что не ожидали такого от сотрудницы с большим опытом работы. Воспитательницу уже уволили по отрицательным мотивам и пообещали, что выведут камеры наблюдения на центр оперативного реагирования "Айкомек".

"Мы хотим, чтобы этот вопрос вынесли на уровень правительства. Что в каждом учреждении - государственном или частном - обязательно должна быть камера в онлайн-режиме. Чтобы родитель видел, что происходит с его ребенком здесь и сейчас". Председатель общественного фонда "Бакытты Шанырак" Ботагоз Султанова

Мама пострадавшего малыша хочет, чтобы обидчица сына понесла строгое наказание. Она рассказала, что в этот центр перевела ребенка несколько месяцев назад после такой же истории. Над ее сыном и другими детьми издевались в другом частном центре развития. Тогда уволили нескольких воспитателей. Суды, по словам Асель, идут до сих пор.

В ноябре прошлого года в Актау разгорелся скандал вокруг методов нянечки в детсаду. Инцидент с применением палки попал на видео и широко обсуждается в Казнете.

