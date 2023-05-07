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Евгения Петросяна выписали из больницы

Выписали из больницы Фото: Instagram/petrosyanevgeny
Известного российского артиста Евгения Петросяна выписали из больницы, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет РИА Новости.

"Сказать вам, что я полностью здоров — это глупости. Я инвалид второй группы, между прочим," - напомнил артист.

Он дополнительно подчеркнул добавил, что находится на работе.

Его жена Татьяна Брухунова ранее рассказывала, что 77-летний Петросян находится на плановом медицинском осмотре и с ним все в порядке.

При поступлении в медучреждение артист жаловался на слабость, одышку и кровотечение из раны, которая у него образовалась при посещении стоматолога.

Уточняется, что врачи назначили 77-летнему юмористу амбулаторное лечение. Отмечается, что в 2013 году Петросян перенес малоинвазивную операцию на сердце, в ходе которой ему поставили несколько стентов.

1 мая Евгений Петросян был доставлен в одну из московских клиник с жалобами на сердце. 77-летнему артисту вызвали "скорую", после осмотра на месте медики приняли решение его госпитализировать.

В 2019-м году Петросян женился на молодой помощнице. Татьяна Брухунова родила ему ребенка спустя три месяца после свадьбы.

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