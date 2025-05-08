#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
514.5
582.67
6.35
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
514.5
582.67
6.35
Культура и шоу-бизнес

Похудевший 79-летний Евгений Петросян сорвал шквал комплиментов

Евгений Петросян, комплименты, фанаты, новое фото, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 18:03 Фото: Instagram/petrosyanevgeny
Российский эстрадный артист Евгений Петросян представил аудиторию новую фотографию. На ней 79-летний телеведущий заметно похудел, сообщает Zakon.kz.

В описании к фото писатель-юморист рассказал, что осталось за кадром:

"Посмотрели балет "Ромео и Джульетта" в Мариинском театре. Под большим впечатлением. Спасибо театру!"

Поклонники творчества осыпали стильного Петросяна комплиментами.

  • Какой красавец.
  • Наш дорогой и любимый кумир! Рады видеть!
  • Всегда выглядите прекрасно!
  • Чудесно выглядите.
  • Красавчик.
  • Капитальный красавчик.

Ранее стало известно, что исполнитель Тимати готовится стать многодетным отцом. Шутки на эту тему в Сети набирают обороты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: