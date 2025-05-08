Похудевший 79-летний Евгений Петросян сорвал шквал комплиментов
Фото: Instagram/petrosyanevgeny
Российский эстрадный артист Евгений Петросян представил аудиторию новую фотографию. На ней 79-летний телеведущий заметно похудел, сообщает Zakon.kz.
В описании к фото писатель-юморист рассказал, что осталось за кадром:
"Посмотрели балет "Ромео и Джульетта" в Мариинском театре. Под большим впечатлением. Спасибо театру!"
Поклонники творчества осыпали стильного Петросяна комплиментами.
- Какой красавец.
- Наш дорогой и любимый кумир! Рады видеть!
- Всегда выглядите прекрасно!
- Чудесно выглядите.
- Красавчик.
- Капитальный красавчик.
Ранее стало известно, что исполнитель Тимати готовится стать многодетным отцом. Шутки на эту тему в Сети набирают обороты.
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