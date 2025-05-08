Похудевший 79-летний Евгений Петросян сорвал шквал комплиментов

Российский эстрадный артист Евгений Петросян представил аудиторию новую фотографию. На ней 79-летний телеведущий заметно похудел, сообщает Zakon.kz.

В описании к фото писатель-юморист рассказал, что осталось за кадром:

"Посмотрели балет "Ромео и Джульетта" в Мариинском театре. Под большим впечатлением. Спасибо театру!"

Поклонники творчества осыпали стильного Петросяна комплиментами.

Какой красавец.

Наш дорогой и любимый кумир! Рады видеть!

Всегда выглядите прекрасно!

Чудесно выглядите.

Красавчик.

Капитальный красавчик.

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