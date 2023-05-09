Кто посадил Джо Байдена на диету

Для поддержания здоровья 80-летнего президента Джо Байдена его супруга Джилл пытается посадить его на диету, сообщает Zakon.kz

Как пишет Axios жена американского лидера заставляет его есть здоровую пищу из-за предстоящих выборов.

Как выяснилось, Джо Байден же любит есть бутерброды с арахисовым маслом, пиццу и мороженое, в то время как Джилл Байден "подталкивает есть больше рыбы и овощей", отмечает издание.

Как сообщали ранее Байден объявил, что намерен баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. На момент следующих выборов Байдену будет уже 82 года.

А совсем недавно во время обращения к гражданам Америки Байден заявил, что что не сможет назвать свой возраст.