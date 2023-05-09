С Днем Победы казахстанцев поздравил президент Касым-Жомарт Токаев

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который находится сейчас в России поздравил народ с Днем Победы и отметил, что наш священный долг – чтить память фронтовиков, заботиться о ветеранах, сообщает Zakon.kz

По словам Токаева, День Победы это праздник, который занимает особое место в истории нашей страны, олицетворяя собой непреклонную волю и героизм старших поколений, их самоотверженную борьбу за мир и свободу.



"В суровые годы войны наши соотечественники проявили исключительную отвагу и стойкость. Каждый второй солдат, ушедший на фронт из Казахстана, пожертвовал жизнью во имя нашего светлого будущего. Неоценимый вклад в Победу внесли труженики тыла, которые в дни тяжелых испытаний своей трудовой доблестью продемонстрировали сплоченность и солидарность нашего народа.

Наш священный долг – чтить память фронтовиков, заботиться о ветеранах. Мы безмерно благодарны поколению победителей за мирное небо над головой. Их славный подвиг – пример для потомков. Идеалы свободы, справедливости, равенства, которые они отстояли неимоверной ценой, для нас всегда будут незыблемыми ориентирами в построении Справедливого Казахстана. Желаю нашим дорогим ветеранам и всем согражданам здоровья и благополучия! С Днем Победы!", - поздравил глава государства.

Ранее мы сообщали, что президент находится в Москве. Сегодня по приглашению президента РФ Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Накануне он возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам. Токаев также побывал на братской могиле под Ржевом, где похоронен его дядя.

Отметим, что в Казахстане всегда широко отмечают День Победы. В преддверии празднования и в течение всего месяца традиционно проводятся благотворительные акции, различные мероприятия по чествованию ветеранов. Им оказывается финансовая помощь, действуют льготы на транспорте, в медицинских учреждениях и многое другое.

По данным Минтруда в этом году ветеранам предусмотрена единовременная материальная помощь в размере не менее 1,5 млн тенге. На сегодняшний день выплаты ветеранам ВОВ произведены практически во всех регионах.

По состоянию на 1 мая в Казахстане проживает 222 участника ВОВ и лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ, а также 60 106 других граждан, внесших вклад в победу в ВОВ.

Всего на фронт было призвано более 1 млн 200 тыс. казахстанцев, создано более 20 стрелковых дивизий и других формирований. За воинскую службу сотни тысяч казахстанцев были награждены медалями и орденами, около 500 человек стали Героями Советского Союза. Четыре казахстанца дважды становились героями, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал свою жизнь за Победу – они погибли в бою, скончались от ран и болезней и пропали без вести. Из плена не вернулись 630 тыс. человек.