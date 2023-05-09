В Казахстане отмечают День победы

Сегодня, как и во многих странах СНГ, в РК празднуют День Победы в Великой Отечественной войне. Праздник является государственным и поэтому у всех граждан выходной день, сообщает Zakon.kz

В преддверии празднования и в течение всего месяца традиционно проводятся благотворительные акции, различные мероприятия по чествованию ветеранов войны, в том числе участников ВОВ, работников тылового фронта, инвалидов и других приравненных к ним категорий.

Всем ветеранам Великой Отечественной войны оказывается финансовая помощь, действуют льготы на транспорте, в медицинских учреждениях и многое другое.

По данным министерства труда и соцзащиты населения, во всех регионах страны в честь празднования 78-летия Победы в ВОВ ветеранам предусмотрена единовременная материальная помощь в размере не менее 1,5 млн тенге. На сегодняшний день выплаты ветеранам ВОВ произведены практически во всех регионах. В честь празднования 78-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам также будут вручены памятные подарки.

По состоянию на 1 мая в Казахстане проживает 222 участника ВОВ и лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ, а также 60 106 других граждан, внесших вклад в победу в ВОВ. В их числе: жители блокадного Ленинграда – 78 чел.; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 175 чел.; супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 2 413 чел.; вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ – 4 чел.; труженики тыла – 57 436 чел.



За время ВОВ на фронт было призвано более 1 млн 200 тыс. казахстанцев, создано более 20 стрелковых дивизий и других формирований. За воинскую службу сотни тысяч казахстанцев были награждены медалями и орденами, около 500 человек стали Героями Советского Союза. Четыре казахстанца дважды становились героями, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал свою жизнь за Победу – они погибли в бою, скончались от ран и болезней и пропали без вести. Из плена не вернулись 630 тыс. человек.

Забота о ветеранах и тружениках тыла, повышение качества их жизни – являются одним из главных приоритетов социальной политики государства. Меры социальной защиты пожилых людей реализуются как на центральном, так и на местном уровнях.

По состоянию на 1 мая 2023 года средний совокупный размер ежемесячно получаемых социальных выплат с учетом пенсии составляет:

для участников ВОВ – 220 754 тенге (161 чел.);

для лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 229 286 тенге (61 чел.);

для ветеранов боевых действий на территории других государств (в Афганистане, Вьетнаме, Алжире, Египте, Ираке и т.д.) – 215 201 тенге (25 752 чел.);

для лиц, приравненных по льготам к участникам ВОВ – 182 782 тенге (3 648 чел.);

для лиц, приравненных по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 140 838 тенге (14 424 чел.);

для тружеников тыла в годы ВОВ – 148 892 тенге (57 436 чел.)

Ранее мы писали о том, как отметят День Победы в Астане и в Алматы.

Кроме того мы сообщали, что президент РК в Москве. 9 мая по приглашению президента РФ Владимира Путина Касым-Жомарт Токаев примет участие в параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Накануне он возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам. Токаев также побывал на братской могиле под Ржевом, где похоронен его дядя.