Известный казахстанский холостяк назвал идеальное место для отдыха

Один из самых популярных казахстанских холостяков Димаш Адилет 9 мая 2023 года порадовал своих подписчиков в Instagram новой публикацией, сообщает Zakon.kz.

Он опубликовал фотографию с Мальдив. По его словам, это идеальное место для отдыха.

"Отдых для тела и разума. В мире не так много мест, где я могу "перезарядиться" так же хорошо, как на Мальдивах. С кем бы вы хотели прилететь сюда?" – написал под публикацией Димаш Адилет.

Завидный холостяк спросил у своих фолловеров, с кем бы они хотели прилететь на Мальдивы. Большинство подписчиц ответили, что с ним, а другие:

"Одна".

"С сыном".



"С парнем".

"С дочками".

"С сестрами".

"С родителями".

"С семьей, родными".



"С любимым человеком".

Кроме того, подписчики Димаша Адилета пожелали ему хорошего отдыха.

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В октябре 2022 года Димаш Адилет заявил, что никогда не был блогером, но попытается наверстать упущенное.