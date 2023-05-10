Известный казахстанский холостяк назвал идеальное место для отдыха
Фото: Instagram/dimashadilet
Один из самых популярных казахстанских холостяков Димаш Адилет 9 мая 2023 года порадовал своих подписчиков в Instagram новой публикацией, сообщает Zakon.kz.
Он опубликовал фотографию с Мальдив. По его словам, это идеальное место для отдыха.
"Отдых для тела и разума. В мире не так много мест, где я могу "перезарядиться" так же хорошо, как на Мальдивах. С кем бы вы хотели прилететь сюда?" – написал под публикацией Димаш Адилет.
Завидный холостяк спросил у своих фолловеров, с кем бы они хотели прилететь на Мальдивы. Большинство подписчиц ответили, что с ним, а другие:
- "Одна".
- "С сыном".
- "С парнем".
- "С дочками".
- "С сестрами".
- "С родителями".
- "С семьей, родными".
- "С любимым человеком".
Кроме того, подписчики Димаша Адилета пожелали ему хорошего отдыха.
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