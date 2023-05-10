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Ребенка "скинули" на Димаша Кудайбергена во время концерта в Ереване

Димаш Кудайберген концерт дети Армения Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский артист Димаш Кудайберген на странице в Instagram поделился видео с выступления в Ереване, сообщает Zakon.kz.

"Поцелуи и дети падают сверху. Вот так мы закончили наш концерт в Армении. Спасибо за ваши сердца", – подписал певец публикацию.

На кадрах певец идет по залу в сопровождении фанатов, которые обнимают его и пытаются поцеловать. Кроме того, с верхних рядов кто-то спустил ребенка. Композитор не растерялся, продолжая петь, он держал ребенка некоторое время, а потом вернул его счастливым зрителям.

Комментаторы под видео отметили, что "видели своими глазами! Это было нечто":

  • Пусть у тебя всегда будут поцелуи и дети.
  • Это было так волнующе. Спасибо тебе за этот прекрасный концерт и рукопожатие.
  • Ни один ваш концерт уже не может пройти без детишек.
  • Ну, ребята, это уже совсем, сверху ребенка кидать.
  • Концерт невероятно был завершен: поцелуем и падающим сверху ребенком.

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Кудайберген прибыл в Армению 28 апреля. На конференции он сравнил гостеприимство казахов и армян. Также артист исполнил армянскую песню "Сарери овин мернем".

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