Ребенка "скинули" на Димаша Кудайбергена во время концерта в Ереване
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский артист Димаш Кудайберген на странице в Instagram поделился видео с выступления в Ереване, сообщает Zakon.kz.
"Поцелуи и дети падают сверху. Вот так мы закончили наш концерт в Армении. Спасибо за ваши сердца", – подписал певец публикацию.
На кадрах певец идет по залу в сопровождении фанатов, которые обнимают его и пытаются поцеловать. Кроме того, с верхних рядов кто-то спустил ребенка. Композитор не растерялся, продолжая петь, он держал ребенка некоторое время, а потом вернул его счастливым зрителям.
Комментаторы под видео отметили, что "видели своими глазами! Это было нечто":
- Пусть у тебя всегда будут поцелуи и дети.
- Это было так волнующе. Спасибо тебе за этот прекрасный концерт и рукопожатие.
- Ни один ваш концерт уже не может пройти без детишек.
- Ну, ребята, это уже совсем, сверху ребенка кидать.
- Концерт невероятно был завершен: поцелуем и падающим сверху ребенком.
Фанаты окружили Димаша Кудайбергена в Ереване
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Кудайберген прибыл в Армению 28 апреля. На конференции он сравнил гостеприимство казахов и армян. Также артист исполнил армянскую песню "Сарери овин мернем".
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