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Жанибек Алимханулы бросил вызов Канело и Биволу

Жанибек Алимханулы бросил вызов Канело и Биволу Фото: Instagram/canelo, janibek_alimkhanuly, bivol_d
Казахстанский боксер-профессионал, чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы, комментируя несостоявшиеся бои с Хайме Мунгиа и Лиамом Смитом, заявил, что хочет драться только с чемпионами, сообщает Zakon.kz.

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В беседе с журналом The Ring казахстанец отметил, что Мунгиа и Смит "уже в прошлом".

"Я не хочу оглядываться назад. У них была возможность сразиться со мной. Мунгия? Кто он? Он не чемпион. Я хочу драться только с чемпионами".Жанибек Алимханулы

Боксер рассказал, что присматривается и ко второму среднему весу, а также бросил вызов Саулю Альваресу (Канело) и Дмитрию Биволу.

"Если я не стану чемпионом в следующем году, конечно, я буду боксировать в 168 фунтах (второй средний вес, до 76,2 кг. – Прим. ред.). Канело – легкая работа для меня. Не только Канело, я могу легко победить Бивола. Я знаю себя. Придет время, и вы сами все увидите".Жанибек Алимханулы

Также он подчеркнул, что "в мае будет жарко".

"В мае мои фанаты станут свидетелями нокаута года!"Жанибек Алимханулы

Кроме того, на своей странице в Instagram боксер в преддверии второй защиты пояса WBO поблагодарил фанатов и отметил, что их "поддержка чувствуется за океаном".

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Жанибек Алимханулы готовится к бою за титул чемпиона мира

13 мая 2023 года Жанибек Алимханулы выступит на вечере бокса в Стоктоне (США, штат Калифорния), где сразится с канадским боксером Стивеном Батлером. В предстоящем бою казахстанец поставит на кон свой титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.

Крайний раз Жанибек Алимханулы выходил на ринг 13 ноября 2022 года. Тогда он единогласным решением судей победил британца Дензела Бентли.

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