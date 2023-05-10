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Семье погибшего в Алматы пожарного выплатят компенсацию в 13 млн тенге

Семье погибшего выплатят компенсацию Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Семье спасателя Арслана Курманбекова, погибшего во время тушения пожара, будет выплачена единовременная компенсация в размере шестидесятимесячного его денежного содержания (за 5 лет) – порядка 13 млн тенге, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС города Алматы, ссылаясь на Закон "О правоохранительной службе" и пункт о наследниках погибшего сотрудника.

Вместе с тем будет выплачена компенсация расходов на погребение в размере 600 тыс. тенге. Все расходы на погребение взял на себя Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы.


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Министерством по ЧС в Администрацию президента внесено представление о награждении пожарного Курманбекова А.Ж., погибшего при исполнении служебного долга, государственной наградой.

"Наряду с этим в адрес акимата города Алматы направлено ходатайство о рассмотрении возможности выделения жилья матери Курманбекова А.Ж. в порядке социальной помощи. Прорабатываются вопросы оказания иной дополнительной помощи", – сказали в пресс-службе ДЧС города Алматы.

Завтра, 11 мая, в ДЧС города Алматы будет проведен брифинг по данному факту, где будут даны дополнительные соответствующие разъяснения.

Пожар на склоне гор близ Медеу начался 7 мая в 23:52. Арслан Курманбеков погиб через два часа. На него упало горящее сухое дерево. Еще один спасатель получил травму руки.

Причиной пожара назвали человеческий фактор.

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