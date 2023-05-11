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Когда алматинцы получат деньги за земли, изъятые для строительства станции метро "Калкаман"

Когда алматинцы получат деньги за земли, изъятые для строительства станции метро "Калкаман" Фото: пресс-служба акимата Алматы
11 мая 2023 года жители Наурызбайского района на встрече с акимом Алматы Ерболатом Досаевым спросили у градоначальника, когда они получат деньги за земли, которые акимат выкупает для строительства станции метро "Калкаман", сообщает Zakon.kz.

По словам жителей Наурызбайского района, в связи со строительством метро акимат выкупает земли по ул. Ашимова. В прошлом году была проведена оценочная работа и им обещали, что деньги они получат в декабре. Но, как отметили жители, обещанных денег они не увидели. Затем им обещали, что деньги выплатят 10 мая, но вновь не сдержали обещание.

Жители Наурызбайского района попросили акима решить вопрос с выплатами за изъятые земли как можно скорее.

Как отметил градоначальник, оценочная работа была проведена на прошлой неделе.

"Теперь каждый из вас будет приглашен индивидуально. Вы подпишете соответствующий договор. Средства есть. Мне теперь нужны эти подписанные бумаги. После мы заплатим сразу".Ерболат Досаев

Глава мегаполиса отметил, что ранее поручал до конца мая решить вопросы, связанные с выкупом земель.

Отметим, что планируемый срок завершения строительства станции метро "Калкаман" – 2025 год. Возле строящейся станции на уровне улиц Ашимова – Абая также планируется сделать перехватывающий паркинг на 2000 машин.

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