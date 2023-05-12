Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
На опубликованном ролике можно увидеть, как именитый спортсмен подбегает к жене, которую пытается научить, по всей видимости, определенному танцу. Он показывает движения бедрами вправо и влево, которые пытается повторить жена. Но после Татьяна, указывая пальцем на направленную в их сторону камеру, смеется и прекращает движения. Илья в свою очередь продолжает некоторое время танцевать, и потом они с супругой в обнимку смеются.
Из-за того, что на видеоролик наложена песня группы Måneskin под названием Beggin', непонятно, о чем, смеясь, говорят Илья и Татьяна.
"Прикалываемся на тренировке! Я всегда говорю, что тренировка должна проходить легко! Когда легко, тогда и результат идет!" – подписал видео Илья Ильин.
Казахстанцев, следящих за жизнью супругов, ролик рассмешил и позабавил. Они пожелали Ильиным долгих лет счастливой жизни и отметили, что танец удался:
- "Радость в глазах",
- "На позитиве сворачиваем горы",
- "Какая она все-таки скромная. Казахская келин",
- "Красавчик, молодец, Вам долгих счастливых лет",
- "Казахский Жан-Клод Ван Дамм. Красиво танцуешь",
- "Много счастья вам и любви. Поаккуратней с нашей Татьяной",
- "Красавчики, на вас приятно смотреть. Больше балуйтесь, это поднимает настроение".
О том, что Илья Ильин женился второй раз, стало известно 12 января 2023 года. Его избранницей стала бизнесвумен Татьяна Гордиенко. До свадьбы пара не афишировала отношения.
В конце января жена Ильи Ильина провели казахский традиционный обряд беташар. По словам спортсмена, когда их с супругой пригласили провести церемонию беташар, они согласились без колебаний, так как уважают казахские традиции.
Также Илья и Татьяна Ильины 26 апреля провели обряд венчания в стамбульской церкви. Тогда супруги показали короткое видео самого обряда.
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Илья Ильин уже был женат на казахстанской спортсменке Наталье Кулаковой. Пара развелась в 2017 году. У них есть дочь.