Илья Ильин с женой рассмешили Казнет

12 мая 2023 года казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира в трех разных весовых категориях Илья Ильин с супругой Татьяной порадовали фанатов новой публикацией в Instagram, сообщает Zakon.kz.

На опубликованном ролике можно увидеть, как именитый спортсмен подбегает к жене, которую пытается научить, по всей видимости, определенному танцу. Он показывает движения бедрами вправо и влево, которые пытается повторить жена. Но после Татьяна, указывая пальцем на направленную в их сторону камеру, смеется и прекращает движения. Илья в свою очередь продолжает некоторое время танцевать, и потом они с супругой в обнимку смеются.

Из-за того, что на видеоролик наложена песня группы Måneskin под названием Beggin', непонятно, о чем, смеясь, говорят Илья и Татьяна.

"Прикалываемся на тренировке! Я всегда говорю, что тренировка должна проходить легко! Когда легко, тогда и результат идет!" – подписал видео Илья Ильин.

Казахстанцев, следящих за жизнью супругов, ролик рассмешил и позабавил. Они пожелали Ильиным долгих лет счастливой жизни и отметили, что танец удался:

"Радость в глазах",

"На позитиве сворачиваем горы",

"Какая она все-таки скромная. Казахская келин",

"Красавчик, молодец, Вам долгих счастливых лет",

"Казахский Жан-Клод Ван Дамм. Красиво танцуешь",

"Много счастья вам и любви. Поаккуратней с нашей Татьяной",

"Красавчики, на вас приятно смотреть. Больше балуйтесь, это поднимает настроение".

О том, что Илья Ильин женился второй раз, стало известно 12 января 2023 года. Его избранницей стала бизнесвумен Татьяна Гордиенко. До свадьбы пара не афишировала отношения.

В конце января жена Ильи Ильина провели казахский традиционный обряд беташар. По словам спортсмена, когда их с супругой пригласили провести церемонию беташар, они согласились без колебаний, так как уважают казахские традиции.

Также Илья и Татьяна Ильины 26 апреля провели обряд венчания в стамбульской церкви. Тогда супруги показали короткое видео самого обряда.

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Илья Ильин уже был женат на казахстанской спортсменке Наталье Кулаковой. Пара развелась в 2017 году. У них есть дочь.