Сменился начальник Департамента полиции ВКО

По согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова на должность главного полицейского Восточно-Казахстанской области назначен генерал-майор полиции Ерлан Омарбеков, сообщает Zakon.kz.

Активу Восточно-Казахстанской области и личному составу Департамента полиции нового начальника представил заместитель министра внутренних дел РК генерал-лейтенант полиции Ержан Саденов.

Фото: пресс-служба ДП ВКО

В ходе встречи Ержан Саденов подробно рассказал о мерах по оптимизации досудебного процесса, пересмотру кадровой политики, порядка продвижения сотрудников на основе внутреннего конкурсного отбора, улучшению условий работы сотрудников, укреплению материально-технического оснащения.

Ранее пост главы полиции региона занимал Серик Джунисбеков, который на эту должность был назначен в январе 2022 года.

Ерлан Омарбеков родился 15 июля 1971 года в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию.

В правоохранительных органах работает с 1993 года. Занимал различные руководящие должности, в том числе начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД и Департамента полиции Костанайской области.

До нового назначения – с января 2022 года – занимал должность начальника ДП Костанайской области.

Ранее сообщалось о назначении нового начальника в Департаменте полиции Карагандинской области. Им стал Санжар Адилов, который на этом посту сменил Ерлана Файзуллина. Нового главу полиции региона личному составу ДП представил министр внутренних дел Марат Ахметжанов. Перед руководством и личным составом карагандинской полиции глава ведомства поставил ряд задач.