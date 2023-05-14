Число погибших по вине секты в Кении достигло 200 человек

Число погибших, связанных с культом Судного дня в Кении, достигло 201, сообщает Zakon.kz.

Более 600 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, пишет ABC News.

Предполагается, что тела принадлежат последователям пастора из прибрежной Кении Пола Маккензи. Утверждается, что он приказал прихожанам умереть от голода, чтобы встретиться с Иисусом.

Маккензи, арестованная в прошлом месяце, остается под стражей. Полиция планирует предъявить ему обвинение в преступлениях, связанных с терроризмом.

Сотни тел были выкопаны из десятков братских могил, разбросанных по территории его владения площадью 323 гектаров, расположенного в прибрежном графстве Килифи.

Маккензи настаивает на том, что он закрыл свою церковь в 2019 году и переехал в свою собственность в лесном массиве, чтобы заниматься сельским хозяйством.

Маккензи, его жена и еще 16 подозреваемых предстанут перед судом в конце месяца.



Вскрытие, проведенное на прошлой неделе на более чем 100 телах, показало, что жертвы умерли от голода, удушения, удушья и травм, полученных тупыми предметами. Главный инспектор полиции страны Мартин Мунене заявил о том, что у некоторых погибших были изъяты внутренние органы.