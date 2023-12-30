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В одном из ЖК Астаны сорвало облицовку

ЖК в Астане Фото: Instagram/astana_brothers
В Сети распространяется видео, на котором видно, как у одного из столичных ЖК сорвало облицовку, сообщает Zakon.kz.

По данным паблика astana_brothers, на видео ЖК "Арыстан", находящийся по адресу Толебаева 5.


На видео видно, что покрытие не выдержало примерно на 19 этаже. 

Другие подробности уточняются.

С 09:30 до 12:00 в связи со сложными метео условиями аэродром международного аэропорта Астаны закрыт.

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