В одном из ЖК Астаны сорвало облицовку
Фото: Instagram/astana_brothers
В Сети распространяется видео, на котором видно, как у одного из столичных ЖК сорвало облицовку, сообщает Zakon.kz.
По данным паблика astana_brothers, на видео ЖК "Арыстан", находящийся по адресу Толебаева 5.
На видео видно, что покрытие не выдержало примерно на 19 этаже.
Другие подробности уточняются.
С 09:30 до 12:00 в связи со сложными метео условиями аэродром международного аэропорта Астаны закрыт.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript