Геннадий Головкин об успехе казахстанцев на ЧМ: Отличная работа

Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин отреагировал на успех Казахстана на ЧМ-2023 по боксу, сообщает Zakon.kz.

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14 мая чемпионами мира в Ташкенте стали Санжар Ташкенбай (до 48 килограммов), Махмуд Сабырхан (до 54), Асланбек Шымбергенов (до 71) и Нурбек Оралбай (до 80), а серебряным призером – Дулат Бекбауов (до 67).

На странице в Instagram Головкин поздравил сборную Казахстана с историческим успехом.

Фото: Instagram/gggboxing

Также двукратный чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в Twitter отдельно отметил работу тренеров.

Отдельно хочу отметить весь тренерский штаб. Отличная работа👏🏻 Удачи в подготовке к Олимпийским играм✊🏻🇰🇿 pic.twitter.com/V1d0rOoGT6 — Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) May 15, 2023

Призеров поздравил с большими достижениями президент Касым-Жомарт Токаев. В ответ спортсмены записали для президента свои поздравления.