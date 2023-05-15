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Геннадий Головкин об успехе казахстанцев на ЧМ: Отличная работа

Геннадий Головкин поздравил боксеров Фото: Instagram/gggboxing
Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин отреагировал на успех Казахстана на ЧМ-2023 по боксу, сообщает Zakon.kz.

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14 мая чемпионами мира в Ташкенте стали Санжар Ташкенбай (до 48 килограммов), Махмуд Сабырхан (до 54), Асланбек Шымбергенов (до 71) и Нурбек Оралбай (до 80), а серебряным призером – Дулат Бекбауов (до 67).

На странице в Instagram Головкин поздравил сборную Казахстана с историческим успехом.

Геннадий Головкин об успехе казахстанцев на ЧМ: Отличная работа

Фото: Instagram/gggboxing

Также двукратный чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO в Twitter отдельно отметил работу тренеров.

Призеров поздравил с большими достижениями президент Касым-Жомарт Токаев. В ответ спортсмены записали для президента свои поздравления.

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