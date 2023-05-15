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Умер еще один пострадавший на газоперерабатывающем заводе Актюбинской области

предприятие Фото: astanatv.kz
Двое актюбинских рабочих скончались после пожара на газоперерабатывающем заводе Актюбинской области. Врачи почти две недели боролись за их жизнь, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал "Астана", 3 мая троих пострадавших доставили санавиацией в ожоговый центр Астаны. У мужчин диагностировали ожоги второй и третьей степени. Накануне днем стало известно о смерти 54-летнего пациента. Через несколько часов не стало и его коллеги.

"14 мая утром у нас скончался один пострадавший, 1967 года рождения, он житель Эмбы, и в тот же день вечером скончался второй пациент. Руководство компании СНПС-Актобемунайгаз находится сейчас в Астане, они оба сегодня будут транспортированы в Актюбинскую область". Руководитель Управления здравоохранения Актюбинской области Рустем Исаев

Отмечается, что третий рабочий в тяжелом состоянии. В акимате области заверили, что семьям погибших и пострадавшего окажут всю необходимую помощь.

Пожар начался 1 мая и был потушен 2 мая. ЧП произошло на установке получения легких углеводородов газоперерабатывающего завода. Четыре работника предприятия получили серьезные травмы. Все они были экстренно доставлены в больницу с ожогами.

14 мая один из пострадавших скончался в Астане.

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