Супругу Блиновской предъявили обвинение в отмывании доходов

Пресс-служба московского главка СК РФ заявила о том, что супругу блогера Елены Блиновской Алексею предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, мужчина свою вину отрицает.

"Вину он не признает", - сказал собеседник агентства.

Автора многочисленных тренинг-марафонов задержали 27 апреля "при попытке пересечь границу Российской Федерации на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее имелись авиабилеты для вылета в иное государство".

По данным следователей, блогер оказывала информационные услуги и в 2019-2021 годах не заплатила налогов на 918 млн рублей (более 5 млрд тенге). Позднее она признала вину в неуплате налогов.

Отец Елены Блиновской Олег Останин выступил в защиту дочери. Он заявил, что блогершу подставили. Кроме того, обвинил ее мужа в уголовном деле.



Елену Блиновскую часто называют коучем. В своих марафонах она обещает исполнение любых желаний, от материальных до тех, что касаются здоровья, в том числе зачатия ребенка.