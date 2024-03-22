В России завершили следствие по делу "королевы марафонов" и ее супруга

Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу блогера Елены Блиновской и ее супруга Алексея, им расширили обвинение, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации ТАСС, Блиновской и ее супругу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более чем 700 млн рублей. Отмечается, что им вменяют неуплату более 900 млн рублей налогов, также их обвиняют в совершении двух эпизодов неправомерного оборота средств платежей.

Как уточняется, мужу Блиновской объявили о завершении предварительного следствия, ему предъявлено обвинение в окончательной редакции. Он свою вину отрицает. Сама блогер признает вину только в неуплате налогов, заявили в правоохранительных органах.

По словам другого источника агентства, обвинение Блиновской в окончательной редакции будет предъявлено 22 марта.

После завершения следствия она и ее супруг должны приступить к ознакомлению с материалами дела, затем его отправят в прокуратуру, которая в случае утверждения обвинительного заключения передаст его в суд.

Следствие будет просить суд о продлении Блиновской срока ареста, который истекает 26 апреля.

27 апреля 2023 года ее задержали при попытке покинуть Россию. Она пыталась пересечь границу на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее "имелись авиабилеты для вылета в иное государство".

16 декабря 2023 года стало известно, что 400 создателей марафонов Елены Блиновской остались без работы.

22 января 2024 года суд принял решение отправить Блиновскую в СИЗО за нарушения домашнего ареста. Ее заключили под стражу до 26 апреля 2024 года. "Королеву марафонов" обвиняют в неуплате налогов. Сумма составляет 918 миллионов рублей (более пяти млрд тенге).

3 февраля Блиновской запретили видеться с мужем.