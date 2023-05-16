Орденом "Айбын" ІІІ степени наградили погибшего пожарного Арслана Курманбекова

Указом главы государства старший пожарный-спасатель службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы Арслан Курманбеков награжден орденом "Айбын" ІІІ степени (посмертно), сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба президента, Курманбеков награжден за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.

Арслан Курманбеков родился 23 августа 1994 года в городе Талгар Талгарского района Алматинской области.

Трудовой путь начал со стажера пожарного-спасателя Специализированной пожарной части №9 Алматы. Работал пожарным, старшим пожарным-спасателем в пожарной части №1 ГУ "СПиАСР" ДЧС г. Алматы. На должность старшего пожарного-спасателя пожарной части №7 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы МЧС был назначен в 2019 году.

Как сообщали ранее, 8 мая 2023 года Арслан Курманбеков трагически погиб, исполняя служебный долг в составе оперативной группы по тушению пожара на склоне горы в Иле-Алатауском природном парке.

Пожар на склоне гор близ Медеу начался 7 мая в 23:52. Арслан Курманбеков погиб немного позже. На него упало горящее сухое дерево. Еще один спасатель получил травму руки. Причиной пожара назвали поджог.

Семье погибшего в Алматы пожарного выплатят компенсацию в 13 млн тенге.