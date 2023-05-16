Сколько стоит увидеть Будду на реке Или и надо ли платить, если хочешь пройти мимо

500 тенге – максимальная стоимость билета для взрослого на посещение музея "Танбалы тас", который расположен на правом берегу реки Или. Если просят больше – это явное нарушение закона и попытка прибрать к рукам государственную собственность, рассказывают руководители музея Zakon.kz.

"Танбалы тас" – это, скажем так, "больное" место. Здесь очень красиво и многие едут на отдых. А где люди, там и желание на них заработать. Кому локация только не принадлежала – историям с поборами уже много лет. Однажды, правда, после проверки прокуратуры, проблему с мздоимством почти решили. И вот, говорят очевидцы, все начинается снова.

О таком нарушении в редакцию Zakon.kz и сообщили – неизвестные пытались взять в шесть раз больше за проезд ворот комплекса. При этом люди ехали транзитом, и любоваться древностями не собирались. Редакция Zakon.kz на поступившее сообщение о нарушениях в "Танбалы тас" отреагировала запросами в соответствующие органы. В том числе в прокуратуру Алматинской области и Департамент государственных доходов. Об этом подробнее читайте ниже. А вот с наиболее важными пунктами официального ответа и.о. директора РГКП "Танбалы" Алмаса Сарбасова, мы познакомим читателя сейчас.

Забегая вперед скажем – всех возможных причастных уже наказали, а его, того самого таинственного нарушителя, который требовал необоснованную сумму и не выдал чек, так не нашли.

Так вот, в первую очередь надо требовать чеки. Ведь чек, говорят руководители упомянутого музейного комплекса, гарантия того, что платеж уйдет в бюджет, а не в карман, предположим, контролеру или еще какому третьему лицу. На КПП установлены камеры, но пишут они "кольцом". Поэтому советуют оперативно сообщать о нарушениях – тогда есть шанс поймать "фантома", пока система его не затерла. Что, по всей видимости, и произошло в нашем случае. Ему, говорят представители музея, просто повезло – он остался инкогнито.

За что просят деньги

Как выяснилось из официального ответа на запрос в дирекцию музея, платить надо только за то, чтобы посмотреть на Будду и письмена на древнем языке. Петроглифы размещены на камнях, которые находятся поодаль дороги. То есть при желании есть возможность проехать мимо и не платить. Также нам официально подтвердили – транзит по территории бесплатный. А ведь, говорят очевидцы, брали же! Теперь, получается, все иначе – каждый, кто заинтересован в отличном времяпровождении на реке Или и не собирается посещать "Писаные скалы" (неофициальное название локации), платить ничего не должен – ворота после объяснения цели визита обязаны открыть и так. В общем, требуйте, и смело ссылайтесь на наш материал.

И еще – разговаривайте только с людьми в форме и бейджем. Все остальные – самозванцы. Только люди в форме являются настоящими уполномоченными брать оплату за посещения музея и выдавать чеки за, подчеркнем, посещение экспозиции музея под открытым небом.

Что произошло, а также кто решил "нагреть" отдыхающих

Напомним, в редакцию поступило сообщение, что появилась некая сила, которая берет за проезд ворот музея "Танбалы тас" в шесть раз больше (три тысячи тенге), чем это предусмотрено правилами. А еще ведет себя эта "энергия" исключительно агрессивно, использует в речи так называемый "блатной" жаргон требуя отдать деньги, при этом не показывает чеков, не облачена в форму контролера. В общем, вылитый мифический персонаж – почти как злой конфликтный тролль, который живет под мостом.

И ведь действительно сказочный образ. Как только начали его искать, он пропал. Да и руководство музея утверждает, что его не существует. Отчего призывает не верить во всяческую чертовщину.

Однако на всякий случай, руководство музея предпочло признать недоработку. А тем сотрудникам, кто дежурил 30 апреля 2023 года и не видел его, объявить выговор. Как вещает официальный бланк-ответ на запрос – "за халатное отношение при исполнении должностных обязанностей".

Что говорят прокуратура и налоговые органы

К чести руководителей прокуратуры Алматинской области и Департамент госдоходов Алматинской области, реакция ответственных лиц на запросы редакции Zakon.kz была молниеносна. В частности, с нами сразу же связался представитель прокуратуры Алматинской области и заверил, что ведомство приняло к сведению обращение редакции и приложит максимум усилий для определения виновных. Тем более что жалоба не первая – в 2016 году прокуратура уже проверяла эту локацию. Правда, там ситуация была несколько иная – рулили частники и брали за проезд сколько считали нужным. В общем, прокуратура разобралась, поборы прекратились. Ну а позже, уже в сентябре 2018 года, музей официально перешел под юрисдикцию РГКП "Танбалы".

Не менее конкретно и оперативно сработали в Департаменте госдоходов. В официальном ответе представители ведомства указали, что руководитель упомянутого музея под открытым небом привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 284 КоАП РК. Да, это пока что предупреждение за невыдачу чека, но все же. Ведь повторно допущенное нарушение в течение года подразумевает уже наложение штрафа, в зависимости от ситуации, до 40 МРП (1 МРП – 3450 тенге).

Объяснение с пристрастием – визит руководства музея в редакцию

Складывается впечатление, что на месте действительно несколько "нечисто", а ситуация не самая простая. Об этом говорит открытость и желание разобраться проявленное руководством РГКП. Представители сами пошли на контакт и попытались разъяснить, что могло произойти. В ходе личного разговора удалось выяснить, что в момент, когда проезжала машина, с которой взяли в шесть раз больше, настоящий инспектор был на обходе. В этом, говорят, есть необходимость, так как любой музей по своей сути локализует и защищает культурные ценности.

При этом руководство музея действительно, и это дословно, недоумевает, кто тот самый загадочный персонаж, который решился на столь дерзкий поступок. Следов нет, да и на аутсорсинг контроль проезда не отдавали. То есть наказали персонал, получается, за то, что недосмотрели. И заверили – будем разбираться и обязательно разберемся. А также дали рекомендации, о которых мы рассказали читателю подробнее выше: требуйте чеки, сообщайте о нарушении людям в форме, руководству РГКП и делайте это как можно скорее, чтобы успеть изъять записи с камер наблюдения.

А еще представили РГКП обозначили свои давние просьбы, которые, если их выполнить, решат массу проблем в этой "горячей" точке – надо наладить связь. Ее там нет, соответственно, нет и возможности моментально оплатить, получить чек. Мы считаем своим долгом ретранслировать эту совершенно обоснованную просьбу. Ведь связь – это не только прозрачная система оплаты, но и возможность в режиме реального времени следить за происходящим на посту из любой точки мира, а также максимально оперативно заявить о нарушении.

Да и единственной грунтовой дороге, говорят представители музея, надо бы придать официальный статус, чтобы несколько раз подумали, прежде чем ее перегородить и поставить, допустим, частный шлагбаум. Есть информация, что перед музеем хотят разбить зону отдыха, а значит, возможно, поставить еще одни платные ворота…

Но об этих и других, в том числе инфраструктурных вопросах, которые надо решить, чтобы навести порядок, читайте в наших ближайших материалах.

Напомним, ранее Zakon.kz уже писал о том, как казахстанцы сталкиваются предприимчивыми "представителями" шлагбаумного бизнеса, желая отдохнуть на природе.