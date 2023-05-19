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В Казахстане провели операцию, используя донорский материал из США

В Казахстане провели операцию, использую донорский материал из США Фото: Zakon.kz
Первую в Казахстане операцию по пересадке роговицы глаза провели алматинские врачи. Донорский материал доставили из Штатов, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские врачи провели первую подобную операцию, используя американскую технологию. Специалисты говорят, что вынуждены были заказывать донорский орган из США, так как в Казахстане не развито трупное донорство, передает Первый канал Евразия.

"Как вы знаете, по данным ВОЗ, в мире более 10 миллионов человек сегодня нуждаются в подобной помощи, в Казахстане данная цифра неуклонно растет. Самое важное здесь, что если помощь эту оказывать своевременно, то пациенты могут полностью адаптироваться и быть экономически активными, и это имеет огромное социальное значение". Марат Шоранов, ректор Казахстанского национального медицинского университета

Ранее депутат Гульдара Нурумова на пленарном заседании Мажилиса предложила за материальную компенсацию на добровольной основе разрешить пересадку почек от неродственных доноров. Корреспонденты Zakon.kz выясняли, какие риски несет в себе потенциальная легализация донорства органов за вознаграждение.

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