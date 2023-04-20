Не продается: как Казахстану решить проблему дефицита доноров органов

Депутат Мажилиса Гульдара Нурумова предложила узаконить в Казахстане продажу почек. Предложение мажилисвумен вызвало большой резонанс, в особенности у медицинского сообщества страны, которое ежегодно поднимает эту проблему.

Корреспондент Zakon.kz узнал, какие риски несет в себе потенциальная легализация донорства органов за вознаграждение.

История вопроса

12 апреля на пленарном заседании Мажилиса депутат от партии Amanat Гульдара Нурумова предложила за материальную компенсацию на добровольной основе разрешить пересадку почек от неродственных доноров. Она отметила, что операций по трансплантологии становится все меньше. И если количество пересадок от прижизненных доноров увеличилось на 25%, то от посмертного донора количество трансплантаций уменьшилось в два раза.

По ее словам, действующий закон при подборе донора предполагает генетическую, близкую родственную связь, но нередко необходимая совместимость пациента с родственниками отсутствует.

"Чужой человек готов, но закон не разрешает. В связи с чем считаем необходимым рассмотреть возможность за материальную компенсацию на добровольной основе разрешить пересадку почек от неродственных доноров", – предложила депутат Гульдара Нурумова.

Немного статистики

По данным директора Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг министерства здравоохранения Сауле Шайсултановы, в так называемом "листе ожидания" на сегодняшний день находятся 3 805 человек. Это люди, которые нуждаются в пересадке органов. 3 715 из них – это взрослые пациенты и 90 – дети.

Фото: transplant.kz

Как оказалось, больше всего казахстанцы ждут операций по пересадке почки. На сегодня в трансплантации этого важного органа нуждаются 3382 взрослых и 71 ребенок.



Директор Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Министерства здравоохранения Сауле Шайсултанова сообщила, что за период с 2012 по 2022 год включительно в Казахстане провели 2 314 операций по трансплантации органов. Не дождались в 2022 году своей операции 320 человек, 247 из них нуждались в трансплантации почки.

"Но не все пациенты умирают из-за того, что им вовремя не пересадили орган. Чаще всего они погибают из-за осложнений, инфекций, сопутствующих заболеваний. Потому что когда у человека имеется какая-то органная недостаточность, то функции всех органов страдают", – уточнила Сауле Шайсултанова.

Что говорит закон?

В Казахстане согласно статье 116 Уголовного кодекса, а также в соответствии с Кодексом "О здоровье народа и системе здравоохранения", купля и продажа органов запрещена и наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет.



Также республика придерживается принципов Всемирной организации здравоохранения в этом вопросе. Один из которых гласит: "Предоставление клеток, тканей и органов живым донором осуществляется только на безвозмездной основе, без какой-то денежной выплаты или другого вознаграждения в денежном выражении".

Еще один международный документ – Стамбульская декларация о торговле органами и трансплантационном туризме – говорит о том, что торговля органами человека и торговля людьми с целью изъятия у них органов запрещены и считаются преступными деяниями. А донорство органов должно быть финансово нейтральным.

Главный трансплантолог Казахстана, председатель правления Национального научного центра хирургии имени Сызганова Болатбек Баймаханов считает, что предложение депутата идет в разрез с вышеназванными документами. И объяснил, к каким последствиям может привести легализация продажи органов в стране.

"Казахстан может превратиться в международный хаб по продаже органов"

"Когда человек, не имеющий отношения к законодательной базе, предлагает такое, это можно пропустить. Но когда это предлагает депутат законотворческого органа, который должен принимать, исправлять и утверждать законы, все это вызывает массу вопросов. Тем более, что она (Гульдара Нурумова – прим.) бывший медработник. Лично у меня это предложение вызвало негативную реакцию, потому что во всем мире запрещена продажа органов", – отметил Болатбек Баймаханов.

Он пояснил, что предложение мажилисвумен противоречит не только казахстанскому закону, но и международным документам, напомнив, что в 2020 году ООН приняла специальную резолюцию, которая требует от стран, входящих в организацию, пересмотреть все законы и запретить продажу органов. Поэтому в будущем предложение депутата Нурумовой может иметь тяжелые последствия для страны, вплоть до исключения из состава ООН.

Фото: kaznmu.edu.kz

"Только представьте, что в Казахстане разрешили продажу органов. Люди же сразу начнут решать свои материальные проблемы. А в Казахстане очень много граждан за гранью бедности. Наша страна превратится в международный хаб по продаже органов, и мы "прославимся" на весь мир. Появятся преступные группировки, которые будут целенаправленно заниматься этим, будут исчезать люди. Это же большие деньги", – сказал главный трансплантолог Казахстана.

С его мнением согласна президент республиканского общественного объединения пациентов после трансплантации "Омір Сыйы" Сандугаш Орынбаева, которая также отметила риски незаконного извлечения выгоды.

"Предложение депутата несет в себе риски коммерциализации, развитие незаконного рынка органов. А если есть спрос, то будет и предложение. Найдутся частные компании, которые будут делать операции подпольно. Это ужасно и страшно, весь мир уходит от этого". Сандугаш Орынбаева

В 2018 году Сандугаш Орынбаева сама перенесла операцию по трансплантации. По ее словам, гипертоническая болезнь вызвала хроническую недостаточность почки, потребовалась пересадка.

"Как и все встала на "лист ожидания" в 2016 году и через 1,5 года прозвучал спасительный звонок из центра трансплантации о том, что мне будут делать трансплантацию, появился шанс на вторую жизнь", – поделилась она.

Увидев лично все проблемы, с которыми сталкиваются пациенты после трансплантации, Сандугаш возглавила общество "Өмір Сыйы". Сейчас она помогает таким же пациентам с реабилитацией и поднимает вопросы донорства в стране.

Пример Ирана и Пакистана

В своем депутатском запросе Гульдара Нурумова привела в пример опыт Ирана и Пакистана.

"Так как в Казахстане тоже можно встретить неофициальные объявления о продаже органов, то почему бы не изучить опыт зарубежных стран по продаже и покупке почек и возможность урегулировать этот процесс у нас", – сказала депутат.

Однако Болатбек Баймаханов считает, что Казахстану ориентироваться на эти страны нельзя. Он рассказал, что несколько лет назад в Пакистане осудили группу врачей, которые занимались подпольной трансплантацией органов в однокомнатной квартире и антисанитарных условиях.

"В Пакистане практикуется криминальная трансплантация, не разрешенная законом. Казахстанцы ездят туда, но в таком случае их тоже можно считать участниками преступления. Потому что по закону преступник не только тот, кто продает орган, но и тот, кто его покупает", – подчеркнул эксперт.

По его словам, иранский опыт более интересный, и в Казахстане его изучали. Сейчас это страна, где практически нет очередности на трансплантацию органов.

"Иран, наверное, единственная страна, где больше всего расстрельных статей. Страна, где очень жестко работают законы. Весь процесс там регулируется организацией диализных и пересаженных пациентов (DATPA). Членами этой организации являются только пациенты, находящиеся на диализе. Они контролируют весь процесс, причем очень жестко. И если у пациента нет родственного донора, то он может обратиться в эту организацию", – рассказал Болатбек Баймаханов.

Пересадка органов там проводится только в университетских клиниках, все затраты по операциям государство берет на себя. При этом врач отметил, что пропагандировать иранский опыт в Казахстане не стоит, поскольку решить вопрос в стране можно благодаря развитию посмертного донорства.

Предпосылки кризиса

На сегодняшний день в Казахстане 85% трансплантаций проводится от родственных доноров и всего 15% от посмертных.

Как рассказала директор Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Министерства здравоохранения Сауле Шайсултанова, в 2022 году в Казахстане провели 226 трансплантаций, из них только 16 от посмертных доноров.

"Трансплантология – это та часть медицины, которая зависит не только от медработников. В основном она зависит от населения, готовности общества к посмертному донорству органов. Но сейчас у нас нет возможности обеспечить всех пациентов донорскими органами", – заявила она.

Фото: pixabai

По ее данным, на сегодняшний день только 30 тыс. человек зарегистрировали свое волеизъявление, около 27 тыс. из них – отказались от посмертного донорства, 3500 человек дали свое согласие.



К слову, сделать это можно на сайте Egov.kz или в поликлинике по месту жительства.

Стоит отметить, что до последних изменений Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения, в Казахстане действовала "презумпция согласия". Она подразумевает, что человек априори согласен на изъятие органов в случае смерти, если при жизни не подписал отказ.

Сейчас же документ содержит два разных понятия: презумпцию согласия и несогласия, что только усугубляет ситуацию с донорством в стране, поскольку в основном именно родственники решают – давать согласие на изъятие органов или нет.

"Представьте ситуацию, молодой человек поступает в больницу, врачи зафиксировали смерть мозга, стоит вопрос о потенциальном донорстве. Координаторы приходят к родственникам и спрашивают разрешение на изъятие органов. У человека горе, о какой реакции и разрешении может идти речь?" – отметил Болатбек Баймаханов.

По его словам, все эти вопросы должны решаться до наступления возможных инцидентов, несчастных случаев. А для этого нужно принять поправки в действующий Кодекс и обозначить позицию страны – либо презумпция согласия, либо презумпция несогласия. В последнем варианте гражданин должен подписать при жизни согласие на изъятие органов.

"А пока мы вынуждены заниматься родственной трансплантацией", – сказал главный трансплантолог Казахстана.

Пример для подражания

"Презумпция согласия", по мнению Болатбека Баймаханова, – это самый действенный метод развития донорства в стране. В 80% странах мира действует такая система.

В пример врач привел опыт Беларуси. Страна вошла в список преуспевающих государств по органному донорству. Кроме того, сейчас белорусские специалисты помогают не только своим гражданам, но и иностранцам.

При этом Сандугаш Орынбаева уточнила, что для иностранцев операции в Беларуси платные, но с них взимают стоимость не самого органа, а госпитализации, анализов, самой трансплантации, наблюдения врачей.



"Да, в Беларуси действительно очень высокие цены. 65 тыс. долларов стоит операция по трансплантации почки от посмертного донора, 120 тыс. долларов стоит трансплантация печени", – добавила президент "Омір Сыйы".

Также есть страны, где в документах, удостоверяющих личность, водительских удостоверениях указывается согласие или несогласие на донорство. Например, в США при выдаче водительского удостоверения на месте нужно заполнить документ о донорстве. 95% граждан там дают согласие на посмертное донорство. Такая же практика и в Турции.

"В Казахстане тоже сейчас рассматривается предложения, чтобы в удостоверении личности или в водительском удостоверении была такая отметка. Пока это обсуждается, но мы придем к тому, что в наших документах будет отметка о донорстве органов", – поделилась планами директор Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Минздрава Сауле Шайсултанова.

Религия против?

Люди отказываются от посмертного донорства по разным причинам. Но многие в качестве аргумента ссылаются на религию. Поэтому наш корреспондент узнал, что думают о об этом представители разных конфессий.

Руководитель информационного отдела Алматинской епархии, протоиерей Евгений Иванов отметил, что трансплантология позволяет оказать действенную помощь больным, которые прежде были бы обречены на смерть или инвалидность.

"Церковь считает, что органы человека не могут рассматриваться как объект купли и продажи. Пересадка органов от живого донора может основываться только на добровольном самопожертвовании ради спасения жизни другого человека. В этом случае согласие на изъятие органа становится проявлением любви и сострадания". Евгений Иванов

Что касается трупного донорства, то по словам священника, оно не запрещено, но в таких случаях должна быть исключена неясность в определении момента смерти, поскольку неприемлемо "сокращение" жизни одного человека с целью продления жизни другого.

Религиовед, заведующий отделом религиозной экспертизы ДУМК Нурлан Кайрбеков также добавил, что донорство – это действие, равносильное возвращению человека к жизни. Однако шариат запрещает продажу человеческих органов.

"Как допускается пересадка органов от живого к живому человеку для решения проблем здоровья человека, так же возможна при необходимости пересадка органов умершего человека к живому. Продажа человеческих органов не допускается, это харам. Поэтому, независимо от обстоятельств, допускающих трансплантацию органов, оговаривается, что донору не должны предоставляться материальные компенсации в качестве возмещения", – подчеркнул Нурлан Кайрбеков.

Главный трансплантолог Казахстана Болатбека Баймаханов заявил, что решать проблему нехватки органов продажей ни в коем случае нельзя, но свести "лист ожидания" в Казахстане можно к нулю можно в течение нескольких лет.

"Решение простое. Закрыть все вопросы в стране можно в течении нескольких лет, благодаря посмертному донорству. Но для этого нужно привести Кодекс в нормальный вид, не смешивая такие понятия, как презумпция согласия и несогласия". Болатбек Баймаханов

Он также призвал правительство, парламент, религиозные объединения, лидеров мнений проводить активную информационную работу, рассказывая людям о том, как посмертное донорство может спасать жизни.