Сердце, печень, почки и роговицы: в Казахстане прошли редкие донорские операции
В пресс-службе Министерства здравоохранения уточнили, что благодаря согласию родственников двух посмертных доноров шесть пациентов, находившихся в листе ожидания, получили шанс на жизнь.
Так, в Многопрофильном медицинском центре Астаны проведен мультиорганный забор органов от посмертного донора 1977 года рождения. Пересажены печень пациенту 1976 года рождения, правая и левая почки – пациентам 1987 и 1994 года рождения.
Тем временем в Алматы состоялся мультиорганный донорский забор у женщины 50 лет, у которой врачебный консилиум установил смерть мозга. После получения согласия семьи первая трансплантация сердца была проведена в Городском кардиологическом центре Алматы.
Орган пересажен 34-летнему пациенту с терминальной сердечной недостаточностью.
В рамках того же донорского процесса были пересажены:
- правая почка – 15-летней пациентке;
- левая почка – 30-летней женщине в ННЦХ им. А. Н. Сызганова;
- две роговицы – реципиентам в Центральной городской клинической больнице Алматы.
Материал по теме
В Казахстане рассматривается законопроект, значительно меняющий правила трансплантации органов и тканей. Так, вводится понятие гомографт, расширяющее круг доноров и реципиентов от близких родственников до всего человеческого рода.