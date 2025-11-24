Сердце, печень, почки и роговицы: в Казахстане прошли редкие донорские операции

В Алматы и Астане состоялись два донорских процесса, в результате которых пересажено сразу несколько жизненно важных органов – сердце, печень, две пары почек и две роговицы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства здравоохранения уточнили, что благодаря согласию родственников двух посмертных доноров шесть пациентов, находившихся в листе ожидания, получили шанс на жизнь.

Так, в Многопрофильном медицинском центре Астаны проведен мультиорганный забор органов от посмертного донора 1977 года рождения. Пересажены печень пациенту 1976 года рождения, правая и левая почки – пациентам 1987 и 1994 года рождения.

Тем временем в Алматы состоялся мультиорганный донорский забор у женщины 50 лет, у которой врачебный консилиум установил смерть мозга. После получения согласия семьи первая трансплантация сердца была проведена в Городском кардиологическом центре Алматы.

Орган пересажен 34-летнему пациенту с терминальной сердечной недостаточностью.

В рамках того же донорского процесса были пересажены:

правая почка – 15-летней пациентке;

левая почка – 30-летней женщине в ННЦХ им. А. Н. Сызганова;

две роговицы – реципиентам в Центральной городской клинической больнице Алматы.

Материал по теме Трансплантация органов: внесены изменения в правила

В Казахстане рассматривается законопроект, значительно меняющий правила трансплантации органов и тканей. Так, вводится понятие гомографт, расширяющее круг доноров и реципиентов от близких родственников до всего человеческого рода.