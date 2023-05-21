В Атырау подросток спрыгнул с моста реки Урал

Во время патрулирования Урала полицейским пришло сообщение о подростке, спрыгнувшем с центрального моста. Прибывший патруль вытащил парня из воды. А мотивы, побудившие его пойти на это, сейчас выясняются, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции области, сообщение о том, что с моста спрыгнул неизвестный, поступило 20 мая около 22:30. Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия и спасли молодого человека 2006 года.

Подполковник полиции Абу Нурлан, капитан полиции Ришат Беркалиев, сотрудник транспортной инспекции Батырбек Жиреншин и старший лейтенант полиции Батырбек Камалов, лейтенант полиции Заурбек Шайхатов отмечают, что его поиск был затруднен.

Позже сотрудники полиции подплыли к прыгнувшему в воду парню и спасли его.

В отношении его действий следственно-оперативная группа приступила к проверочным работам.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетняя девушка пыталась прыгнуть только не с моста, а из окна в Сатпаеве. Поднявшись в квартиру и воспользовавшись благоприятным моментом, патрульные за считанные секунды втащили ее в квартиру. Девушку доставили в медицинское учреждение, где ей оказали психологическую помощь. Выяснилось, она поссорилась с мамой, после чего решилась на крайний шаг. А до этого мы писали, что в Алматы девушка спрыгнула с балкона многоэтажки. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Другие обстоятельства устанавливаются. 24 апреля три суицида за одну ночь произошли в Актобе.