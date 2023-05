Джо Байдену посоветовали серьезно обсудить здоровье с медиками

Джексон уточнил, что Байден не должен подвергать Штаты опасности из-за своего состояния.

"Все они когнитивно неспособны выполнять свою работу. На карту поставлена ​​национальная безопасность нашей страны! Им нужно сесть и по-настоящему поговорить со своими врачами и их семьями", – написал в Twitter Джексон.

Как сообщали ранее, Байден в силу возраста часто все путает и забывает. Однако он объявил, что намерен баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году. На момент следующих выборов Байдену будет уже 82 года. А недавно появилась информация, что для поддержания здоровья 80-летнего президента его супруга Джилл пытается посадить его на диету.

.@JohnFetterman, @SenFeinstein, and @JoeBiden are going to get us in trouble. The fact is: they are all cognitively incapable of doing their jobs. The National Security of our country is at stake! They need to sit down and have a real conversation with their doctors and their… pic.twitter.com/y4qylRVTHI