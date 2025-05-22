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Мир

В США предположили, сколько осталось жить Джо Байдену

Бывший президент США, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 08:16 Фото: Instagram/joebiden
Бывшему президенту США Джо Байдену, у которого диагностировали агрессивную форму рака простаты, возможно, осталось жить от 12 до 18 месяцев. Об этом заявил экс-врач Белого дома и конгрессмен-республиканец Ронни Джексон, сообщает Zakon.kz.

Доктор выразил надежду в интервью изданию The Washington Free Beacon (WFB), что Байден проживет больше, чем прогнозируется.

"Это не моя специальность, но я говорил с несколькими урологами с тех пор, как о его болезни стало известно, и общее мнение таково, что это может занять от 12 до 18 месяцев", – сказал он.

Джексон также отметил, что, в отличие от многих других форм заболевания, рак предстательной железы можно лечить без очевидных внешних симптомов, связанных с химиотерапией.

Среди прочего он возложил вину на доктора Кевина О'Коннора, давнего врача Байдена и друга семьи. Джексон заявил, что либо О'Коннор лгал американскому народу, либо он некомпетентен, поскольку утверждал, что рака простаты у экс-лидера США не было.

82-летнему Джо Байдену поставлен диагноз – агрессивная форма рака предстательной железы с метастазами в костную ткань. Несмотря на быстрое течение болезни, опухоль оказалась гормонозависимой, что дает возможность для эффективного лечения.

Дональд Трамп и Камала Харрис выразили поддержку бывшему президенту США.

Ранее сам Джо Байден сделал заявление после известия о выявленном у него раке.

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Аксинья Титова
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