В США предположили, сколько осталось жить Джо Байдену
Доктор выразил надежду в интервью изданию The Washington Free Beacon (WFB), что Байден проживет больше, чем прогнозируется.
"Это не моя специальность, но я говорил с несколькими урологами с тех пор, как о его болезни стало известно, и общее мнение таково, что это может занять от 12 до 18 месяцев", – сказал он.
Джексон также отметил, что, в отличие от многих других форм заболевания, рак предстательной железы можно лечить без очевидных внешних симптомов, связанных с химиотерапией.
Среди прочего он возложил вину на доктора Кевина О'Коннора, давнего врача Байдена и друга семьи. Джексон заявил, что либо О'Коннор лгал американскому народу, либо он некомпетентен, поскольку утверждал, что рака простаты у экс-лидера США не было.
82-летнему Джо Байдену поставлен диагноз – агрессивная форма рака предстательной железы с метастазами в костную ткань. Несмотря на быстрое течение болезни, опухоль оказалась гормонозависимой, что дает возможность для эффективного лечения.
Дональд Трамп и Камала Харрис выразили поддержку бывшему президенту США.
Ранее сам Джо Байден сделал заявление после известия о выявленном у него раке.