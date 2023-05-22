Платежом красен: как казахстанцев заставляют погашать долги по налогам

С 26 мая списки должников по налогам на транспорт и авто передадут частным судебным исполнителям для принудительного взыскания. Подробнее об этом Zakon.kz рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК и Республиканской палате частных судебных исполнителей.

ЧСИ принимает такие меры, как арест банковских счетов, имущества, ограничение выезда за пределы Казахстана. При этом необходимо отметить, что арест имущества производится соразмерно налоговой задолженности. Наиболее частый вопрос в обращениях граждан, связанных с налогообложением: в каких случаях будет наложен арест на имущество, а в каких последует запрет на выезд? К примеру, если у человека налоговая задолженность в размере 300 000 тенге, значит, будет арестовано имущество на 300 000 тенге?



Специалисты Палаты разъяснили принцип выбора меры, применяемой к должнику.

"После возбуждения исполнительного производства частный судебный исполнитель принимает меры по обеспечению реализации исполнительного документа. Одна из первоочередных мер – это наложение ареста на имущество должника, в том числе и на деньги, находящиеся на банковских счетах. При этом арест накладывается в пределах суммы взыскания, об том четко указывается в постановлении судебного исполнителя", – говорится в ответе.

Также отмечается, что в случае, если на счетах должника имеется достаточная сумма для погашения долга, судебный исполнитель изымает ее путем выставления инкассового распоряжения. Уточняется, что согласно закону в первую очередь обращается взыскание на денежные средства должника, а при их отсутствии – на иное выявленное имущество.

Если же у должника отсутствует имущество, соразмерное сумме долга, то может последовать арест и обращение взыскания на имущество, стоимость которого превышает долг.

"В этом случае разница вырученной от реализации суммы возвращается должнику за вычетом всех сумм, подлежащих удержанию по исполнительному производству", – уточнили в ЧСИ.

Если должник не исполняет требования судебного приказа, то после истечения пяти рабочих дней со дня его надлежащего извещения судебный исполнитель принимает с санкции суда меры по ограничению его выезда из страны.

При этом данная мера применяется, если сумма налоговой задолженности превышает установленные законом 40 МРП (1 МРП 3450 тг = 138 000 тг).

К слову, по состоянию на 17 мая 2023 года по республике судебными исполнителями выставлено 906 824 ограничения на выезд за пределы Казахстана, а на 33,9 млн банковских счетах должников имеются действующие аресты.

Бывают случаи, когда граждане даже после оплаты долгов не могут выехать из страны. Порой для разрешения этой ситуации требуется от нескольких часов до пару суток.

Специалисты ЧСИ пояснили, что по закону снятие временного ограничения на выезд должника из Казахстана производится в течение одного рабочего дня. Это при условии, что была вовремя произведена оплата деятельности ЧСИ и расходов по исполнению.

"Сама процедура снятия ограничения занимает немного времени – около 30 минут. Но имеются случаи, когда должник производит оплату в выходные или праздничные дни и отправляет квитанцию судебному исполнителю. В этих случаях ограничение снимается только в следующий за выходным (праздничным) рабочий день", – объяснили специалисты.

Поэтому в Палате просят граждан, которые планируют зарубежные поездки, заблаговременно проверять свое имя в реестре должников и выставленных запретов на выезд.

"Если вы являетесь должником, но на ваше имя не выставлено ограничение на выезд, надо учитывать, что такое ограничение может появиться в самое неподходящее время. Поэтому имеющиеся налоги, штрафы и иную задолженность необходимо оплачивать своевременно, не доводя до принятия принудительных мер", – подчеркнули специалисты.

В случае, если заранее не удалось проверить себя в реестре и об ограничении стало известно только в аэропорту, либо в выходной день перед отъездом, здесь также имеется выход из положения. Как сообщили в ЧСИ, можно оплатить суммы по исполнительному производству через приложение Kaspi, после чего в течение нескольких минут исполнительное производство будет прекращено автоматически. Сразу будут сняты электронные ограничения и аресты, без участия судебного исполнителя.

Для этого в приложении Kaspi надо зайти во вкладку "Госуслуги, штрафы, налоги", найти вкладку "Оплата судебных задолженностей" и набрать свой ИИН. Если гражданин оплатит налог или штраф в соответствующей вкладке, ограничения не будут сняты автоматически. Важно оплатить указанные суммы, зайдя именно во вкладку "Оплата судебных задолженностей", поясняют сотрудники Палаты.

Указанный сервис удобен не только, когда надо срочно снять ограничение на выезд, уточняют специалисты. Им можно воспользоваться в любое время для оплаты задолженностей по исполнительным производствам, не вступая в контакт с судебным исполнителем.

"На сегодня аналогичное автоматическое прекращение дела и снятие арестов реализовано (кроме АО "Kaspi Bank") также при оплате через приложение АО "Bereke Bank" и АО "Казпочта", также при оплате через терминалы и кассы АО "Казпочта". В планах у сотрудников – наладить такое электронное взаимодействие и с другими банками второго уровня", – значится в ответе.

Следует знать, что при взыскании задолженности через частных судебных исполнителей возникают дополнительные расходы в виде оплаты деятельности ЧСИ от 25 до 3 процентов от суммы долга, то есть чем меньше задолженность, тем выше ставка.

Ранее специалисты Комитета государственных доходов МФ РК заявили, что долги казахстанцев по налогу на транспорт с 26 мая будут направлены на принудительное взыскание судебными исполнителями. Касается это тех, чья задолженность превышает 1 МРП (1 МРП – 3450 тг). При этом стало известно, что более миллиона казахстанцев имеют долги по налогам на имущество и транспорт на общую сумму 29,1 млрд тенге, в том числе по транспорту – на 26,3 млрд тенге.

В ответ на официальный запрос редакции специалисты комитета разъяснили, что такая практика взыскания действует с 2018 года. Частными судебными исполнителями взыскания по налогам физических лиц, превышающих 1 МРП, проводятся на основании налоговых приказов органов государственных доходов.

В настоящий момент, по словам специалистов, по данной задолженности налоговыми органами проводится работа по обеспечению снижения сумм налоговой задолженности. Так, налоговыми органами обеспечено поступление в бюджет по налогам на имущество и транспортные средства казахстанцев в 2021 году 76,9 млрд тенге, а в 2022 году – 87,5 млрд тенге. В текущем году по налогу на транспортные средства обеспечено взыскание 61,4 млрд тенге.

К слову, 351,2 тысячи граждан имеют долги менее 1 МРП на сумму 342,5 млн тенге. Сотрудники оповещают таких граждан о долгах перед государством через банковские приложения, квитанции по коммунальным платежам, кабинет налогоплательщика.

Извещения об имеющемся долге и предупреждения о нем поступают следующим образом:

"Должникам в обязательном порядке направляются уведомления о налоговой задолженности физических лиц, но только через тридцать рабочих дней после его вручения формируется налоговый приказ, который снова направляется должнику. После этого дается еще пять рабочих дней для уплаты. И только после этого налоговый приказ передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям. Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно с помощью мобильного приложения в e-Salyq Azamat → Электронные сервисы → Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам → Ввести ИИН. Кроме того, уведомления о предстоящих к уплате суммах налога и суммах задолженности в виде PUSH-уведомлений направляются налогоплательщикам с помощью мобильных приложений "АО "Каспи банк" и "Халык банк". Комитет государственных доходов МФ РК

В комитете отметили, что принимаемые меры по обеспечению реализации исполнительных документов, в том числе наложение и снятие запрета на выезд или ареста на счета, входят в компетенцию ЧСИ.

Основными причинами несвоевременной уплаты налогов по крупным суммам задолженности сотрудники КГД МФ РК называют низкую налоговую дисциплину. По мнению специалистов, чаще всего казахстанцы вспоминают о налогах, когда им закрывают счета и устанавливают запрет на выезд из страны. Бывает, что крупные долги связаны с неплатежеспособностью.



В разрезе регионов значительные суммы задолженности выглядят следующим образом:

Алматы – 5,7 млрд тенге;

– 5,7 млрд тенге; Алматинская область – 3,4 млрд тенге;

– 3,4 млрд тенге; Астана – 2,9 млрд тенге;

– 2,9 млрд тенге; Шымкент – 2 млрд тенге.

Ранее налог на транспортные средства уплачивался в том же году, то есть до 31 декабря налогового периода. С 2020 года срок уплаты перенесен на три месяца вперед – на 1 апреля года, следующего за налоговым периодом. Таким образом, согласно налоговому законодательству, теперь у налогоплательщика есть год и три месяца, в течение которых гражданин обязан самостоятельно исчислить и оплатить сумму налога. Как подчеркнули в КГД, налоговые органы всего лишь проводят начисление налогов и применяют меры в отношении должников.

В практике казахстанских автолюбителей бывают случаи, когда происходит дублирование квитанций по налогу. Например, был случай, когда 30 лет назад человек заплатил все налоги за машину при ее продаже, а через пару лет ему снова пришла квитанция за ту машину, на тот момент уже давно проданную. Он заплатил, потому что легче заплатить, чем что-то доказывать.

Специалисты комитета рассказали, как борются с такими прецедентами и куда при этом стоит обращаться.

По их словам, так как налог исчисляется на основании сведений уполномоченных органов, при продаже автомобиля нужно обязательно скорректировать сведения. Это должен сделать сам владелец авто, явившись в уполномоченные органы. Без должного оформления реализации имущества собственник остается плательщиком налога, подчеркнули в КГД.

"К примеру, оформление передачи транспортного средства по генеральной доверенности не является передачей права собственности на транспорт, и без перерегистрации транспорта на нового владельца в уполномоченном органе налог на транспортные средства будет ежегодно начисляться на "старого" владельца", – заключили в комитете.

Отметим, с 22 мая казахстанцы смогут легализовать автомобили-конструкторы. За регистрацию автоконструкторов нужно заплатить 200 тысяч тенге. Подать заявку можно онлайн через Egov и приложения банков.