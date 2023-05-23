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На 10 суток арестовали жителя Костаная за брань в автобусе

На 10 суток арестовали жителя Костаная за брать в автобусе Фото: Zakon.kz
22 мая по решению Специализированного суда по административным правонарушениям Костаная местный житель арестован на десять суток за мат в автобусе, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в материалах дела, 19 мая мужчина ехал в автобусе №18 Костаная. В пути он начал приставать к 15-летней девочке и материться. Нарушение общественного порядка стало поводом для судебного разбирательства, передает KazInform.

Мужчину привлекли к суду за "Мелкое хулиганство" по части 1 статьи 434 КоАП РК. По решению Специализированного суда по административным правонарушениям от 22 мая нарушитель арестован на десять суток.

После вступления в силу ужесточения за нецензурную брань в общественных местах в разных регионах были привлечены к ответственности несколько десятков человек. Так, в Восточно-Казахстанской области на трое суток была арестована пациентка больницы. Позднее в том же регионе пенсионерку оштрафовали за мат на местном рынке. В Мангистауской области жительницу Бейнеу привлекли за брань к общественным работам.

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