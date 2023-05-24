Инвесторы негативно отреагировали на возможное повышение ставок в США

Основные фондовые индексы США, а также индекс KASE снизились на фоне опасений дефолта США и заявлений представителей Федрезерва о повышении процентных ставок, сообщает Zakon.kz

По итогам последней торговой сессии индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ Composite снизились в диапазоне 0,7–1,3% на фоне отсутствия прогресса в переговорах по увеличению потолка госдолга, говорится в обзоре Ассоциации финансистов Казахстана.

Такая реакция последовала после того, как представители президента США Джо Байдена и республиканцы безрезультатно завершили очередной раунд переговоров в Конгрессе относительно повышения потолка госдолга в США.

"Вероятно, что участники рынков опасаются не столько дефолта США, сколько потенциального сокращения расходов, объем которого и является основным "камнем преткновения" в переговорах", – отмечается в обзоре АФК.

Кроме этого, негативные настроения инвесторов поддержали региональные президенты Федрезерва США Джеймс Буллард и Нил Кашкари, которые заявили, что повышение процентных ставок может быть продолжено.

Индекс KASE по итогам торгов во вторник также снизился. По данным АФК, вероятно, локальные инвесторы следовали за общемировым бегством от риска на фоне опасений дефолта США.

Ранее сообщалось, что переговоры об увеличении потолка госдолга в США будут продолжаться в ближайшие дни.

В течение мая министр финансов США Джанет Йеллен неоднократно делала заявления о том, что уже к 1 июня ее ведомство вряд ли сможет выполнить все платежные обязательства правительства. Это означает, что уже в начале лета США может объявить дефолт по госдолгу. Свои опасения Йеллен вновь подтвердила на прошлой неделе.

Позже президент США Джо Байден заявил, что Штаты не допустят дефолта по долговым обязательствам.

Также ранее аналитики оценили, чем может обернуться для мировой финансовой системы дефолт в США.