Что останавливает казахстанцев от покупки электрокаров
По информации телеканала "Астана" спрос на электромобили в Казахстане растет, - говорят эксперты. По данным аналитиков, количество таких машин выросло на 65 процентов. Хотя их по-прежнему все еще мало в стране – меньше тысячи.
Но, похоже, что инфраструктура за спросом не успевает. Владельцы электромобилей столкнулись с нехваткой зарядных станций. Эту проблему поднимали и мажилисмены. По их данным, только в столице и Алматы не функционируют 100 электрозарядных станций.
Именно нехватка зарядных станций порой останавливает от покупки электрокаров, - говорят казахстанцы.
Имеющиеся заправки для электрокаров доступны круглосуточно. Для полной зарядки аккумулятора понадобится 1,5-2 часа. Работают еще несколько точек станций переменного тока. Там зарядить аккумулятор можно за 20-30 минут. Этого достаточно на 200 километров, - говорят эксперты. Но все зависит от модели электромобиля. Некоторые из них способны проехать больше.
Экологи кстати переход на электрокары поддерживают. Но переходить на них советуют постепенно.
Ранее в октябре прошлого года мы писали о том, что в Казахстане электромобили освободят от уплаты таможенных пошлин и налогов.