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Что останавливает казахстанцев от покупки электрокаров

Что останавливает казахстанцев от покупки электрокаров Фото: скриншот с видео
Казахстанские автолюбители рассказали, что очень рады бы пользоваться электрокарами, но их останавливает нехватка зарядных станций, сообщает Zakon.kz

По информации телеканала "Астана" спрос на электромобили в Казахстане растет, - говорят эксперты. По данным аналитиков, количество таких машин выросло на 65 процентов. Хотя их по-прежнему все еще мало в стране – меньше тысячи.

Но, похоже, что инфраструктура за спросом не успевает. Владельцы электромобилей столкнулись с нехваткой зарядных станций. Эту проблему поднимали и мажилисмены. По их данным, только в столице и Алматы не функционируют 100 электрозарядных станций. 

Именно нехватка зарядных станций порой останавливает от покупки электрокаров, - говорят казахстанцы.

Имеющиеся заправки для электрокаров доступны круглосуточно. Для полной зарядки аккумулятора понадобится 1,5-2 часа. Работают еще несколько точек станций переменного тока. Там зарядить аккумулятор можно за 20-30 минут. Этого достаточно на 200 километров, - говорят эксперты. Но все зависит от модели электромобиля. Некоторые из них способны проехать больше.

Экологи кстати переход на электрокары поддерживают. Но переходить на них советуют постепенно.

Ранее в октябре прошлого года мы писали о том, что в Казахстане электромобили освободят от уплаты таможенных пошлин и налогов.


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