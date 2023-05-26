Как жить по средствам и ни в чем себе не отказывать – примеры и рекомендации

Почему при одинаковом доходе одним хватает и на отдых, и на ремонт, а другие не вылезают из кредитов и микрозаймов? Главное – грамотно спланировать бюджет. Казахстанцы поделились с Zakon.kz своими историями по управлению личными финансами.

Количество бедных людей растет преимущественно в регионах Казахстана. Об этом в начале года сообщил спикер Сената Маулен Ашимбаев на парламентских слушаниях. По его словам, на половину населения страны приходится меньше трети всех доходов. Доходы порядка 5% казахстанцев не превышают величины прожиточного минимума – 40 567 тенге. Увеличение этой категории граждан наблюдается в 12 регионах Казахстана: в Западно- Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской и других областях.

Беру продукты в рассрочку

Лаура Баянбаева воспитывает четверых детей одна. Женщина потеряла мужа два года назад. По ее словам, обеспечивать детей одной сложно: приходится экономить на себе и развлечениях. Работает женщина на двух работах: днем торгует на базаре, а вечером берет заказы на клининговые услуги. Планировать семейный бюджет грамотно удается не всегда, говорит Лаура. Мать-одиночка признается, что иногда грешит микрозаймами и покупками в рассрочку.

"В месяц у меня доход примерно 180 тысяч тенге, еще получаю пособие примерно 55 тысяч тенге. Живу я на съемной квартире. Поэтому, чтобы нас не выселили, я первым делом плачу за квартиру. Потом закупаюсь продуктами и немного денег закидываю в депозит. Потому что у меня дети маленькие, они могут заболеть или нужны деньги на их личные расходы. Зарплаты мне не хватает, определенно. Поэтому бывает такое, что беру микрозайм или продукты в рассрочку. Когда у меня банковские долги накапливаются, я первым делом оплачиваю их. Жить так, чтобы на все хватило, у нас не получается сейчас", – делится своей историей многодетная мать.

50% дохода мы кладем на депозит

Управлять личным бюджетом молодой семье удается легче. Арман и Диана Кудайбергеновы поженились год назад. Семейная пара открыла небольшой магазин одежды, где трудится вместе. Диана занимается продвижением магазина в социальных сетях, а Арман закупает товар. По их словам, у каждого есть свой бюджет, помимо этого, на семейном депозите они копят средства на приобретение жилья.

"Товарным оборотом в семье занимаюсь я. Всеми расходами и доходами магазина управляю сам. Сейчас мы живем на съемной квартире. С женой договорились, что я оплачиваю квартплату, а продукты домой покупает она. И так по списку мы распределяем свой бюджет. У нас есть золотое правило – 50% дохода мы кладем на депозит, копим на свою квартиру. Остальные 50% дохода мы распределяем на расходы. А еще все расходы и доходы мы записываем в таблицу. Благодаря чему в конце месяца понимаем, где можно было сэкономить, и сравниваем свой доход с предыдущим месяцем", – говорит глава семейства Арман.

По словам Дианы Кудайбергеновой, муж предлагал ей заниматься только домашними делами, а финансовым обеспечением семьи заниматься самостоятельно.

"Я поняла, что таким образом мы не можем достичь больших успехов. Супруг будет постоянно думать, что меня нужно прокормить. Поэтому перед тем, как заключить брак, мы с ним договорились, что всегда будем делить обязанности. Денег на проживание нам хватает", – рассказывает Диана Кудайбергенова.

Важно контролировать расходы

Акжан Сапаралиев управляет кофейней и получает зарплату два раза в месяц. Молодой человек рассказывает, что часть денег он тратит на свои нужды, остальные распределяет по категориям, которые он выделил для себя. Благодаря планированию своего бюджета Акжан признается, что живет, ни в чем себе не отказывая.

"Часть своей зарплаты, именно 30%, я откладываю на сбережения. Раньше я откладывал, грубо говоря, на черный день, например, вдруг если что-то случится, то я мог эти деньги перенаправить. Теперь я откладываю деньги не на черный день, а на возможности: на обучение, путешествие или для инвестирования. Важно контролировать именно расходы, хотя раньше думал, что нужно контролировать доходы", – рассказывает Акжан Сапаралиев.

Свой бюджет он распределяет по "конвертам". По словам Акжана, львиная часть дохода уходит на оплату квартплаты, коммунальных услуг, кредиты, продукты и такси.

"У меня все средства, конечно, хранятся на депозите, но учет я отдельно веду в программе. Есть четыре основных конверта: конверт здоровья, туда входит посещение фитнес-зала, таблетки и витамины, которые я покупаю. Второй конверт у меня для праздников. С возрастом уже приглашают на тои, дни рождения, сюда и подарки входят. Третий конверт – это одежда, отдельно коплю деньги на одежду, и как только там собирается определенная сумма, я трачу ее. И четвертый конверт называется "Акжан", сюда я вкладываю деньги, которые остаются после распределения основных финансов. Грубо говоря, это те деньги, которые я могу потратить на то, что мне нужно", – делится своей историей Акжан.

Плачу кредит, потом трачу деньги на себя

Студент третьего курса Тимур Сабыров работает мобилографом и для своей работы приобрел телефон в рассрочку. Молодой парень признается, что финансовую грамотность он освоил не полностью. Говорит, не может отказать себе в покупке модной одежды или нового девайса. Чтобы не впасть в долговую яму, он даже получает консультацию у финансиста. Однако полученные знания помогают ему не всегда, рассказывает Тимур.

"Купил дорогой телефон в рассрочку на год. Получаю заказ и сразу постепенно часть своего ежемесячного платежа закрываю, он на меня подсознательно сильно давит. Не всегда удается ежемесячный платеж закрыть сразу, потому что помогаю финансово своей семье. Еще бывает такое, что получаю деньги за определенную съемку и сразу трачу их до конца. Не могу себе или родным отказать именно в финансовом плане. Даже к финансовому консультанту обращаюсь. Но все по-прежнему. Жить так, чтобы хватало на все, у меня не получается. Потому что расходов много, но я еще учусь распределять бюджет", – говорит молодой человек.

Можно зарабатывать много, но при этом часто попадать в состояние безденежья

Главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Рамазан Досов рассказывает, что распределение личного бюджета зависит от конкретных финансовых целей. Чтобы жить, ни в чем себе не отказывая, нужно регулярно записывать свои доходы и расходы. Постоянный пересмотр и анализ своих денежных средств поможет стать более финансово грамотным. Помимо этого, специалист советует ежемесячно откладывать на непредвиденные расходы и инвестирование в акции, облигации и недвижимость.

"Можно зарабатывать много, но при этом часто попадать в ситуации безденежья из-за импульсивных покупок и низкой финансовой дисциплины. А можно иметь невысокую зарплату, но уметь правильно распределять расходы так, чтобы еще откладывать на путешествия, дополнительное образование, инвестиции", – говорит Рамазан Досов. Один из распространенных интуитивных способов планирования финансов – это правило 50/30/20. Согласно этому правилу, 50% доходов выделяются на основные потребности, это у нас питание, аренда и так далее, 30% – на удовлетворение личных желаний, это развлечения, походы в рестораны и путешествия, 20% – на накопления, погашение долгов и сбережения на депозитах".

Корреспондент Zakon.kz также поинтересовался, можно ли семье из пяти человек прожить на 200 тысяч тенге в месяц и ни в чем себе не отказывать. На эту сумму прожить можно, если вы живете в сельской местности.

"Для жителей города эта сумма может быть недостаточной даже для покрытия базовых потребностей. В то же время для жителей села, а у нас 7,6 млн человек, или почти 40% населения, живут в селе, многое будет зависеть от наличия земельных участков, огородов, скота и живности, что позволяет тратить меньше на продукты питания", – рассказывает Рамазан Досов.

К слову, итоги ежегодного независимого социологического исследования, определившего уровень финансовой грамотности населения в сфере пенсионного обеспечения и степень доверия населения к ЕНПФ, фиксируют высокие результаты.

Анализ ответов на вопросы продвинутого уровня показал, что респонденты осведомлены о том, что:

– уплата единого совокупного платежа (ЕСП) является способом участия в накопительной пенсионной системе самозанятых и неформально занятых граждан – 2428 респондентов, или 80,93%;

– пенсионные накопления являются собственностью вкладчика, не относятся к совместно нажитому имуществу, могут передаваться по наследству и на них не может быть наложено обременение – 2282 респондента, или 76,07%;

– размер государственной базовой пенсионной выплаты зависит от регулярности уплаты обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ – 2214 респондентов, или 73,80%;

– за выплатой пенсионных накоплений при достижении пенсионного возраста нужно обращаться в ЦОН – 2064, или 68,80% опрошенных.

В итоге общий коэффициент знаний продвинутого уровня осведомленности населения о пенсионной системе составил 40%.

Обеспечить себе достойный уровень жизни возможно, если максимально ответственно подходить к расходам. Конечно, это произойдет не сразу. Но как только вы научитесь анализировать свое финансовое поведение, то сможете понять, что мешает вашему материальному благополучию и какие финансовые привычки стоит изменить.



В предыдущих материалах о финансовой грамотности мы рассказывали, как можно сформировать финансовую подушку безопасности, а также поделились способами быстрее погасить кредит от казахстанских экспертов.