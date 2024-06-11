На границе между Северной и Южной Кореями открыли стрельбу
Об этом пишет южнокорейское информагентство "Рёнхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Южной Кореи.
В сообщении агентства говорится, что после предупреждения через громкоговоритель и предупредительных выстрелов северокорейские военные вернулись на свою сторону границы.
В комитете уточнили, что они не выявили признаков "необычного поведения". Также, по их словам, в Сеуле не считают, что военные КНДР нарушили границу намеренно.
9 июня Южная Корея заявила, что возобновляет вещание через громкоговорители на границе с КНДР, чтобы жители ее приграничных районов могли слушать новостные и другие передачи. В Сеуле назвали это решение ответом на "мусорные атаки" КНДР – с конца мая Северная Корея запустила в Южную более 1 тыс. воздушных шаров с мусором.
Пхеньян же объяснил свои действия ответом на запуск шаров с пропагандистскими листовками, критикующими северокорейское руководство.