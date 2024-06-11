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На границе между Северной и Южной Кореями открыли стрельбу

На границе между Северной и Южной Кореями открыли стрельбу, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 10:56 Фото: Facebook/Republic of Korea Army
Южнокорейские военные сделали предупредительные выстрелы после того, как около 20 солдат из КНДР ненадолго пересекли границу двух Корей, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет южнокорейское информагентство "Рёнхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) вооруженных сил Южной Кореи.

В сообщении агентства говорится, что после предупреждения через громкоговоритель и предупредительных выстрелов северокорейские военные вернулись на свою сторону границы.

В комитете уточнили, что они не выявили признаков "необычного поведения". Также, по их словам, в Сеуле не считают, что военные КНДР нарушили границу намеренно.

9 июня Южная Корея заявила, что возобновляет вещание через громкоговорители на границе с КНДР, чтобы жители ее приграничных районов могли слушать новостные и другие передачи. В Сеуле назвали это решение ответом на "мусорные атаки" КНДР – с конца мая Северная Корея запустила в Южную более 1 тыс. воздушных шаров с мусором.

Пхеньян же объяснил свои действия ответом на запуск шаров с пропагандистскими листовками, критикующими северокорейское руководство.

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