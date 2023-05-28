Около 90 тыс. беженцев прибыли в восточный Чад в поисках защиты от конфликта в Судане
Построенный в 2003 году в начале войны в Дарфуре объект принимает последнюю волну людей, спасающихся от насилия в Судане, пишет Sky News.
Заместитель представителя Управления ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Чаде Патрис Ауансу ожидает, что только в Фарчану прибудет еще 10 000 человек из-за продолжающегося кризиса.
По данным ООН, 85 000 человек бежали в Чад из Эль-Генейны — столицы штата Западный Дарфур и эпицентра конфликта.
Город находится в темноте уже более недели из-за отключения телекоммуникаций, и многие жители оказались в ловушке.
Единственная информация поступает от тех, кому удалось выбраться. Журналистам удалось спросить прибывающих о ситуации в Судане. Беженцы делятся ужасающими подробностями:
- "Они подожгли нас и забрали все".
- "В Аль-Генейне происходят столкновения, поджоги и убийства".
- "Люди не могут даже есть и пить".
- "Они подожгли нас и забрали все. Мы пришли сюда голые, без всего — даже миски для ребенка".
- "Мы не можем допустить, чтобы они каждый раз приходили и убивали нас. Вот почему мы пришли сюда".
Около 250 000 мирных жителей перебрались в соседние страны, а оставшиеся застряли в Хартуме и Дарфуре.
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