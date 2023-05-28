Около 90 тыс. беженцев прибыли в восточный Чад в поисках защиты от конфликта в Судане

Около 90 000 человек бежали из суданского штата Западный Дарфур в восточный Чад в поисках безопасности от регионального насилия, вызванного войной между армией и военизированными силами оперативной поддержки, сообщает Zakon.kz.

Построенный в 2003 году в начале войны в Дарфуре объект принимает последнюю волну людей, спасающихся от насилия в Судане, пишет Sky News.

Заместитель представителя Управления ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Чаде Патрис Ауансу ожидает, что только в Фарчану прибудет еще 10 000 человек из-за продолжающегося кризиса.

По данным ООН, 85 000 человек бежали в Чад из Эль-Генейны — столицы штата Западный Дарфур и эпицентра конфликта.

Город находится в темноте уже более недели из-за отключения телекоммуникаций, и многие жители оказались в ловушке.

Единственная информация поступает от тех, кому удалось выбраться. Журналистам удалось спросить прибывающих о ситуации в Судане. Беженцы делятся ужасающими подробностями:

"Они подожгли нас и забрали все".

"В Аль-Генейне происходят столкновения, поджоги и убийства".

"Люди не могут даже есть и пить".

"Они подожгли нас и забрали все. Мы пришли сюда голые, без всего — даже миски для ребенка".

"Мы не можем допустить, чтобы они каждый раз приходили и убивали нас. Вот почему мы пришли сюда".

Около 250 000 мирных жителей перебрались в соседние страны, а оставшиеся застряли в Хартуме и Дарфуре.

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Столкновения между армией и военным формированием в Судане начались 15 апреля.

21 мая стороны подписали недельное перемирие. Однако, оно не помогло в прекращении насилия.